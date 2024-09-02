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雙軌拚2050年淨零碳排 內政部長喊社宅帶頭這樣做

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳資料照。記者黃婉婷／攝影
內政部長劉世芳資料照。記者黃婉婷／攝影

為2050年實現淨零碳排目標，內政部部長劉世芳2日透露，將從自然碳會上增匯、從營建中減碳，雙軌並行；針對減碳部分，她說，「若自己做不到，就不能要求民間建築做到」，社宅預計在2031年底可達25萬戶，每年約可減碳11.23萬噸。

劉世芳今日出席中興大學舉辦的自然碳匯及低碳建築研討會時表示，從自然碳會上增匯、從營建中減碳，都是總統賴清德的重要目標，兩周前參加氣候變遷委員會，其中碳匯、減碳列為公部門公共設施要加強部分，內政部參與研討會拜會學者，希望能聽取相關意見，做為未來在修法、增加碳儲存、減碳的相關政策參考。

在增加碳儲存、自然碳增匯部分，劉世芳指出，目前國家公園森林碳匯在溫室氣體移除輛，相當205萬公噸二氧化碳當量，佔全台營業部門移除量的9.39%，其中「藍碳」包括濕地、海岸地區每年碳移除量是9.5萬噸二氧化碳當量。

劉世芳透露，國家公園署目前正努力將多塊大型濕地納入國家公園範圍，籲請專家提出黃碳與藍碳作法，為國家增碳匯，至於未來是否能列入，將透過環境部碳盤查、碳足跡一起努力。

另外，針對減碳部分，劉世芳則說，內政部作為建築技術規則主導機關，國土署住都中心2023年起推出的社宅，都需達到綠建築、智慧建築、節能減碳等三大目標，據推估，社宅 2031年底可達25萬戶，每年可減碳11.23萬噸。

但外界質疑建材成本是否也要跟著增加，劉世芳表示，今天研討會就是希望透過理性溝通，與相關專家討論，未來可以用什麼方式達成，因為「如果自己做不到，就不能要求民間建築要做到」。

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