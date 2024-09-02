不甩台股跌！勞動基金截至7月底大賺8,857億元創高、收益率14.33％

勞動基金運用局2日發布勞動基金最新績效，全球金融市場動盪，表現漲跌互見，截至2024年7月底止，勞動基金運用規模為6兆8,530億元，評價後收益數為8,857億元，收益率14.33％，單月收益數為864億元。

其中，截至今年7月底，新制勞退基金運用規模為4兆4,715億元，收益數5,980.9億元，收益率 14.24％；舊制勞退基金運用規模為1兆557億元，收益數為1,441.7億元，收益率16.42％；勞保基金運用規模為1兆1,002億元，收益數為1,355.3億元，收益率15.37％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,075億元，收益數為761.9億元，收益率為15.13％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多（2014~2024年7月）平均收益率為6.83％，國保基金近10 年多（2014~2024年7月）平均收益率為 7.36％，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍 維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。

今年7月美國總統候選人更換致總統大選政治不確定性升高，加上重要科技公司財報表現不佳，引發市場對於科技產業發展進度疑慮，惟通膨數據表現穩定，且美國第2季經濟成長較前季表現亮眼，7月主要金融市場漲跌互見，其中MSCI全球股票指數7月表現為1.61％，今年累計上漲13.10％；台灣加權股價指數7月表現為負3.62％，今年累計上漲23.81％，彭博全球綜合債券指數7月份表現為2.76％，今年累計下跌0.49％。