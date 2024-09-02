美國推遲對中國301條款關稅決定 稱未來幾天公布結果

美國貿易代表署（USTR）發言人表示，該機構持續針對中國徵收301調款關稅擬定最終決定，隨著USTR持續完成這項工作，預計將在未來幾天內公布最終結果。國內法人機構指出，其結果可能牽動美、台科技股的多空敏感神經。

根據法人機構的彙總，USTR已於7月30日推遲了原定8月1日開始的電動車、鋰電池和太陽能電池等商品關稅提高計畫，如今再度延後，外電消息指出，包括福特汽車在內的電動車電池製造商敦促USTR放寬關稅稅率。

也有其他部分產業與國會議員對即將導致的成本上升感到擔憂，然若放寬關稅稅率，執政的民主黨也可能面臨遭致共和黨批評對中國採取更溫和立場，或同樣對民主黨今年總統大選候選人賀錦麗選情，造成負面影響。