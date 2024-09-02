冷眼集／怪獸政策 吃垮青年未來

民進黨政府去年八月推出新青安政策，時值總統大選期間，拉攏年輕選票目的不言可喻。然而，倉促推出選舉政策，卻未曾料想後果，導致亂象頻傳。政府如果不立即重新檢討如同「怪獸」般的選舉產物，未來的年輕人花上一生，恐怕都無法擁有一個屬於「自己的家」。

由於政府祭出「打炒房」政策，房市熱度其實在二○二二、二○二三年已見趨緩。不過，二○二四總統大選期間，年輕選票紛紛倒向號稱白色力量的民眾黨，民進黨政府為爭取青年支持，推出史上最長寬限期「五年」的新青安政策，還加碼利息補貼、貸款年限更延長至四十年，此舉等於是為爐灶添柴火，導致房價快速上揚。

政府自認政策立意良善，但實施僅一年，就出現各種亂象。政府此時卻還堅持繼續維持原有政策，就算提出措施措施也未能對症下藥，民眾不禁興嘆：「政府究竟是為了百姓，還是為了自己與建商？」

截至六月底，全體銀行不動產貸款占總放款比率升為百分之卅七點四三，接近歷史高點，部分民眾「求貸無門」，央行總裁楊金龍特別提及二○○八年造成全球金融危機的美國次貸風暴。然而，民進黨政府為了兌現選前開出的「超大型支票」，連央行示警都不當回事，行政院長卓榮泰強調「沒有限貸令」，甚至預告：「我們會在近期邀請央行來談一談。」也引發外界質疑不尊重央行的獨立性。

錯誤的政策比貪汙更可怕。選舉期間開政策支票換選票，種下的惡果卻還是要由民眾承擔；現在因為新青安政策的推波助瀾，各區房價幾乎都上漲到歷史高點，一般受薪階級的薪水成長幅度完全追不上房價成長速度，貧富差距愈來愈大，房子愈住愈小，薪資房價嚴重背離。政府若不能提出改進方針，民怨勢必升高；「無殼蝸牛運動」再次上演，恐怕也不令人意外。