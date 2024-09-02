新青安亂象 藍委邀跨部會報告

「新青安」貸款導致房市亂象頻傳，立法院新會期開始報到，國民黨立委將要求財政部、金管會、中央銀行、公股銀行赴立法院專案報告，同時檢討政策推行方向，並提出精進措施。專家則建議，要解決資金短缺問題，銀行應控管源頭，控制建商土建融資金比例。

國民黨立委李彥秀指出，「新青安之亂」是民進黨基於選票、政治考量造成，去年八月急就章推出「新青安政策」，在野黨、學者專家示警會導致房價上漲，讓過去跨部會打房措施的努力付諸流水；果不其然，房價與房貸餘額創下歷史新高，銀行房貸水位升高，造成剛性需求借貸無門，年輕族群成最大受害者。

預計在立法院新會期擔任財政委員會召委的國民黨立委陳玉珍指出，行政院長卓榮泰聲稱沒有「限貸令」，行政院各部會說法出現落差，將於這個會期召開專案報告，要求財政部、中央銀行、公股銀行赴立院針對「新青安」問題提出說明，要求銀行清楚說明是否真有「限貸令」問題。

賴清德總統受年代新聞台「雅琴看世界」專訪重申，並沒有所謂的限貸令，只是很多金融機構對房地產融資接近法律規定，央行是在提醒他們要注意。他表示，金融機構已經跟民眾簽約卻忽然喊卡說不貸款「過當了」。賴總統認為，如果已經簽約，應該要繼續借給人家；第一次購屋的民眾，也要借給人家。他強調，特別要借款給一般的民眾。至於行政院長卓榮泰日前表示將找央行總裁楊金龍開會，賴總統認為這是好的。

不過，為避免銀行放款過度集中在不動產，央行日前已要求銀行在周五前提出未來一年的不動產貸款總量自主管理計畫。據指出，各大公股行庫在作法上大致有三種方式，首先是承作房貸的擔保品價值，將瞄準兩千萬元上下的平價宅，以增加可承作的房貸件數；其次，由於雙北市房屋總價普遍較高，因此承作房貸的區域會從北部移往中南部，以增加可承作件數；第三，吸收更多存款，以符合銀行法七十二條之二的不動產放款比率三成上限規定，通常會以三個月或半年期為主，若基於降低存款移動的不穩定性考量，也可能吸收半年期以上的存款。

據了解，八大行庫中，目前約半數行庫私下指出，八月進件的房貸可能要排到今年底，但明年還有更麻煩問題要解決，包括兆豐金、合庫金、第一金等三家金控旗下的銀行，因為被金管會列為「大到不能倒」的銀行，因此面臨降低放款風險權數的壓力，導致這三家銀行能承作房貸的空間更有限；至於彰銀、華銀、台企銀等行庫也都有「水位將滿」的問題。

至於另一個更嚴重的問題則在於「購地貸款」（土融）與「建築興建工程貸款」（建融）。據悉，已有銀行下令分行，未來承接土建融案必須經過總行同意，以免「破表」。一位行庫高層表示，在非常時期，只能爭取建商客戶的諒解，配合行庫在房貸與土建融之間作資金調度。