快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴總統：行庫限貸過當了 已簽約、首購族要盡量撥款

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

銀行近期放款過度集中於不動產情形，引發「限貸令」風波。賴清德總統昨（1）日表示，央行主要是提醒金融行庫對房地產融資不要超過法律規定，但「金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」。

賴總統日前接受電視媒體專訪昨晚播出，從兩岸外交到內政，分享就職逾100天歷程。賴總統笑稱，萬事起頭難，已經過100天，團隊共同努力，即便台灣未來面臨更多更廣的挑戰，一樣有信心可克服各項挑戰。

談到居住正義，賴總統表示，他延續興建社宅，希望社宅、包租代管、租金補貼合計加起來達100萬戶，可涵蓋有租屋需求的80萬戶民眾；其次，要幫助沒有房子居住的年輕人買房，因此提出了「新青安貸款」。

賴總統談話重點
賴總統談話重點

新青安貸款引發房市熱，甚至一年後出現「限貸令」引發房市恐慌。賴總統解釋「沒有限貸令」，主要是依法，銀行對房地產融資不能超過本身資產的30%，然而近期不少金融機構已接近這個水位，央行才會提醒。

央行召集金融機構提醒房貸水位，讓不少民眾在遇到申請房貸、甚至房貸撥款上遇到困難，導致會遇到購屋違約等情況。賴總統表示，「我是認為金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」，理論上他們應該是已經簽約、第一次購屋的都要盡量撥款給人家，特別是一般民眾，所以行政院長卓榮泰也找央行了解，讓大家安心，政府會處理。」

在電力供應等能源議題，賴總統強調，穩定供電最重要，第二個是發展多元綠電，除風力發電、太陽能發電，還要強化地熱發電、小水力發電、氫能源發電等。

「台電已將這人工智慧需求的電力算進去，到2030年前，穩定供電沒有問題。」賴總統說，後續像是四接等能源基礎建設仍陸續建置。至於核電議題，他強調，要經過社會對話，來解決安全、核廢料還有法制問題後才有辦法進行，且要建立一個平台，讓正確資訊在平台中讓大家來討論。

對於立法院三黨不過半，賴總統表示，為使政策或法案推動順利，民進黨立法院黨團尋求在野黨立委支持。


延伸閱讀

賴總統談兩岸 重申和平四支柱

政院召8大行庫開會重申沒限貸令 盼優先滿足首購需求

太陽能發電 央行 房貸

延伸閱讀

解決國內低薪問題 賴總統宣示成立亞洲資產管理中心

預算、人事同意權 賴總統籲「立院當家」考量國家發展

「希望公平、人道對待柯」陳昭姿曝傳訊息給總統 府：不評論個案

訪中可能或訪美計畫？ 賴清德總統這樣回答

相關新聞

新青安亂象 藍委邀跨部會報告

「新青安」貸款導致房市亂象頻傳，立法院新會期開始報到，國民黨立委將要求財政部、金管會、中央銀行、公股銀行赴立法院專案報告...

冷眼集／怪獸政策 吃垮青年未來

民進黨政府去年八月推出新青安政策，時值總統大選期間，拉攏年輕選票目的不言可喻。然而，倉促推出選舉政策，卻未曾料想後果，導...

賴總統：行庫限貸過當了 已簽約、首購族要盡量撥款

銀行近期放款過度集中於不動產情形，引發「限貸令」風波。賴清德總統昨（1）日表示，央行主要是提醒金融行庫對房地產融資不要超...

全光網路高傳輸、低耗能 會是未來打敗吃電怪獸利器？

網路無遠弗屆，讓現代人生活更加便利，然而，隨之而來的資料中心、AI（人工智慧）新科技，卻讓電力大量消耗成為全球夢魘；為了讓網路傳輸擁有更高效率、更低耗能，新世代網路技術全光網路（All-Photonics Network, APN）於焉興起，而大力倡議APN技術的IOWN（全球創新光纖和無線網路論壇）也訂下願景目標，期望2030年時，全光網路技術可以讓能源效率提高100倍、連線延遲降低200倍、可處理資料量提升至現行網路的125倍。

個資防漏 經濟部擴大納管範圍

民眾個資遭外洩的案件層出不窮，為強化防堵個資外洩力道，繼要求大型超商、超市、百貨、量販店等大型綜合零售業，須訂定個人資料...

零售業個資維護擴大納管 影響逾3萬家業者

經濟部預告修正〈個資安全維護管理辦法〉，從原本僅要求大型百貨等綜合零售業者，擴大至專責特定商品之零售業，包括連鎖服飾、文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。