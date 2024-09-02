賴總統：行庫限貸過當了 已簽約、首購族要盡量撥款

銀行近期放款過度集中於不動產情形，引發「限貸令」風波。賴清德總統昨（1）日表示，央行主要是提醒金融行庫對房地產融資不要超過法律規定，但「金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」。

賴總統日前接受電視媒體專訪昨晚播出，從兩岸外交到內政，分享就職逾100天歷程。賴總統笑稱，萬事起頭難，已經過100天，團隊共同努力，即便台灣未來面臨更多更廣的挑戰，一樣有信心可克服各項挑戰。

談到居住正義，賴總統表示，他延續興建社宅，希望社宅、包租代管、租金補貼合計加起來達100萬戶，可涵蓋有租屋需求的80萬戶民眾；其次，要幫助沒有房子居住的年輕人買房，因此提出了「新青安貸款」。

賴總統談話重點

新青安貸款引發房市熱，甚至一年後出現「限貸令」引發房市恐慌。賴總統解釋「沒有限貸令」，主要是依法，銀行對房地產融資不能超過本身資產的30%，然而近期不少金融機構已接近這個水位，央行才會提醒。

央行召集金融機構提醒房貸水位，讓不少民眾在遇到申請房貸、甚至房貸撥款上遇到困難，導致會遇到購屋違約等情況。賴總統表示，「我是認為金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」，理論上他們應該是已經簽約、第一次購屋的都要盡量撥款給人家，特別是一般民眾，所以行政院長卓榮泰也找央行了解，讓大家安心，政府會處理。」

在電力供應等能源議題，賴總統強調，穩定供電最重要，第二個是發展多元綠電，除風力發電、太陽能發電，還要強化地熱發電、小水力發電、氫能源發電等。

「台電已將這人工智慧需求的電力算進去，到2030年前，穩定供電沒有問題。」賴總統說，後續像是四接等能源基礎建設仍陸續建置。至於核電議題，他強調，要經過社會對話，來解決安全、核廢料還有法制問題後才有辦法進行，且要建立一個平台，讓正確資訊在平台中讓大家來討論。

對於立法院三黨不過半，賴總統表示，為使政策或法案推動順利，民進黨立法院黨團尋求在野黨立委支持。



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