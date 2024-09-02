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環評標準放寬 兩項有爭議

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部6月預告環評認定標準修正草案，本周將召開研商會。聯合報系資料照
環境部6月預告環評認定標準修正草案，本周將召開研商會。聯合報系資料照

環境部6月預告環評認定標準修正草案，本周將召開研商會。據了解，爭議最大在於小水力、地熱發電環評標準放寬，環團擔憂對環境衝擊；另，加嚴光電實施環評標準，則較具共識。

環境部先前預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，以開發再生能源為主軸，進行包括太陽光電有效管理、小水力發電符合實際、地熱發電發展友善、變電站促進室內化、試驗型計畫鼓勵研發等五大重點修正。其中又以小水力發電、地熱發電環評放寬，最受環保團體關注，擔憂恐對環境造成衝擊。

針對小水力發電，明訂裝置容量未達2萬瓩的小水力發電，增訂小水力發電符合「引水點下游水量每秒2立方公尺以上」、「發電後尾水放回原地面水體」，並經目的事業主管機關審核確認者免實施環評規定。

另外在地熱方面，考量發電技術日益成熟，對環境影響已較輕微，增訂地熱發電位於部分環境敏感區位，設置裝置容量1萬瓩以上、或面積2公頃以上應實施環評規定；另調整位於一般區域應實施環評規模至裝置容量5萬瓩以上，才須實施環評。

至於太陽光電，此次則增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上應實施環評，較現行規定嚴格，但各界較具共識。另外，為鼓勵新興能源之研究發展，新增經目的事業主管機關核准之試驗性計畫免實施環評規定。

太陽光電 環評 野生動物保護區

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