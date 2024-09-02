環評標準放寬 兩項有爭議

網路無遠弗屆，讓現代人生活更加便利，然而，隨之而來的資料中心、AI（人工智慧）新科技，卻讓電力大量消耗成為全球夢魘；為了讓網路傳輸擁有更高效率、更低耗能，新世代網路技術全光網路（All-Photonics Network, APN）於焉興起，而大力倡議APN技術的IOWN（全球創新光纖和無線網路論壇）也訂下願景目標，期望2030年時，全光網路技術可以讓能源效率提高100倍、連線延遲降低200倍、可處理資料量提升至現行網路的125倍。

2024-09-02 07:10