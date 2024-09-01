限貸引房市恐慌 賴總統：金融行庫因應過當了

賴清德總統接受電視專訪，「買房」議題也熱。針對金融機構的「限貸令」讓購屋民眾人心惶惶，賴總統坦言，「我是認為，就是金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」，理論上金融行庫應該是已簽約、第一次購屋的民眾，都要撥款給人家，所以後來行政院長卓榮泰也找了央行了解，會對這件事情做個處理。

賴總統日前接受《雅琴看世界》專訪於今晚播出。被問到醫生是否買得起1.2億的房子，賴總統笑稱，基本上因為我關心的是一般的人能不能夠有房子可以住，這個是我關心的議題。

為了解決年輕人居住的問題，也就是所謂居住正義。賴總統表示，將延續蔡英文前總統的社會住宅興建，蔡總統任內興建了12萬戶，以8年來算的話，希望能夠蓋13萬戶，加起來25萬戶，包租代管，她那時候已經包租代管8萬戶，希望能夠做17萬戶、加起來也是25萬戶 ，另外還有個租金補貼已經補貼了大概25萬戶，希望能夠再額外增加25萬戶加起來就是50萬戶，合計加起來100萬戶。

另外一個就是要協助年輕人買房子，因此提出了新青安貸款，調高貸款金額上限為1000萬元，這本來是要幫助，沒有房子住的年輕人，現在是發現有一些他已經有房子、卻去買第二戶，或者是他買來是來租、或者是他抱著投資的心情來買這個房子，這個是比較可惜的，所以行政院發現有問題就已經來做一個調整，希望經費能夠用在有需要的年輕人身上。

賴總統也否認「限貸令」。他解釋，法律規定銀行對房地產的融資不能夠超過你本身資產的30％，央行發現台灣很多金融機構 不管公立或私立 都已經接近 30％了，所以央行只是觀察到有些金融機構有些已經到29點幾，提醒他們要小心。

「我是認為，就是金融行庫在因應這個事件的時候，過當了。」賴總統坦言，理論上金融行庫應該是已經簽約、第一次購屋的，都要撥款給人家，特別是一般的民眾，所以後來行政院長卓榮泰也找了央行了解，會對這件事情做個處理。