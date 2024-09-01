政府全面打詐！經部商發署籲：業者做好個資安全 保護品牌商譽

經濟部已預告零售業個資檔案安全維護管理辦法修正草案，適用對象由綜合零售業擴大到專賣零售業，預計年底正式公告實施，明年6月者開罰。經濟部商業發展署表示，在數位化時代，企業若未做好個資保護，商譽損害大，因此盼透過此舉，要求業者提早因應，經濟部將定期辦理個資行政檢查。

商業發展署表示，此修正草案現在預告期，預計年底公告實施，屆時也會辦宣導會，協助零售業瞭解個人資料保護法之規範，以及因應行政檢查之需求，避免受罰。

同時，商發署提供相關工具，業者可以瞭解到尚待強化之項目，用以協助業者訂定符合營運需求及符合法規要求之個資保護與管理制度。

商發署表示，因資訊化、數位化之進展，越來越多企業可取得消費者之個資，倘若於個資外洩後才採取彌補措施，對於業者的商譽會造成極大的損失，透過零售業個人資料檔案安全維護管理辦法，要求大型零售業訂定個人資料檔案安全維護計畫，就是讓業者事前預防、並實行個資保護。

為遏止詐騙事件造成民眾的財產損失，各部會皆致力強化企業個資保護及資安防護的監管措施，避免企業外洩的個資被不法人士利用。商發署表示，對企業而言，保護好消費者的個資就是做好消費者服務，對於企業之品牌商譽有很大的幫助，也是企業落實永續經營的一環。