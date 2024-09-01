台塑石化：2日起汽油漲0.2元 柴油漲0.1元

台塑石化公司今天表示，受到利比亞東部政府宣布停止原油生產與出口等因素影響，國際油價均價小幅上漲，將自2日凌晨1時起，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.2元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升30.1元、95+無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.7元。

台塑石化表示，受到利比亞東部政府宣布停止原油生產與出口、伊拉克計畫9月降低原油產量，以及美國原油庫存降幅小於預期等多空因素影響，國際油價上下震盪，週均價小幅上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自9月2日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.2元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。