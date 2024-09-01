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中油明日起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣中油公司1日宣布，自2日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.6元。

台灣中油表示，受中東地緣政治情勢不穩，以及利比亞國內政局緊張並宣布關閉油田、石油產量大幅減少等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.61美元，新臺幣兌美元匯率升值0.073元，漲幅為1.48%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.8元及1.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0元及1.0元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.6元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.6元及1.6元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2元及0.1元，吸收金額如下表。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.6元及1.6元均由台灣中油吸收，113年累計至7月底止，台灣中油共吸收約204.09億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油公司 國際油價

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