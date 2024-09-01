聰明迎接電力巨獸 全球中央透視AI與能源

人工智慧（AI）風潮席捲全球，這場科技革命當務之急，就是穩定的電力供應。《全球中央》雜誌9月號封面故事〈吃電怪獸來了〉，帶領讀者了解各國發展AI下的電力戰略，思考以更聰明的方式迎接電力巨獸到來。

國際能源署（IEA）發布今後兩年全球能源使用預測，首度納入資料中心、加密貨幣和AI相關領域的電力消耗評估。IEA估計，截至2022年，這三類領域的用電量加總占全球能源需求近2%；然而到2026年，需求量會翻倍，相當於日本全國一年的用電量。

不少著眼AI發展的產業人士高聲疾呼電力問題必須解決，否則恐會拖慢技術進展。特斯拉執行長馬斯克直言去年AI發展受到晶片短缺影響，新瓶頸卻是電力供應。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）也曾警告，目前沒有足夠能源推動新的生成式AI服務，解決缺電問題是當務之急。

在台灣，經濟部能源署公布的112年全國電力資源供需報告，其中考量AI科技用電需求大增，預估將從去年的24萬瓩增加到117年的224萬瓩，增加200萬瓩，五年成長約八倍，AI新增用電量超過核三廠的兩部機組容量。

封面故事〈吃電怪獸來了〉帶讀者深入了解AI到底有多耗電、美國老舊電網更新迫在眉睫、新加坡結合永續與綠電發展AI、韓國為興建資料中心擁抱核能、AI點火下台灣綠能爆發。此外，封面故事也探討歐洲擁抱核能的政治角力以及儲能科技最新趨勢。

高齡世紀已經來臨，全世界高齡與失智症人口不斷增加，失智症議題成為重大的全球公衛隱憂。

根據世界衛生組織2021年的報告顯示，全球失智者超過5,500萬人，預計到2030年將增加至7,800萬人，到2050年更將達到驚人的1.39億人。台灣失智人口也逐年增加，去年底達32萬人。預估未來20年，每30分鐘就會增加一名失智症患者。

失智症不是結束，而是另一段奇幻旅程的開始，最重要的是家屬與照護者要用時間與耐心，讓長輩在安全感和被愛的環境中度過晚年。專題〈與失智共舞〉實地參訪法國阿茲海默村，了解照護者如何營造出大家庭般的溫暖氛圍，以及德國認識失智症從孩童做起、日本橘色生力軍營造共生社會、屏東屏安村爺爺奶奶出門有保庇、活化腦力預防勝於治療等，讓我們一起更優雅、更有智慧地與失智共舞。

古蹟活化並不少見，然而改造老建築，又要添加新意，確實考驗著設計團隊。本期〈看世界〉一探以水晶意象重塑的加拿大皇家博物館、結合板金工藝翻修的東京老屋、環保好鄰居的巴黎舊火車站、鬧中取靜的首爾珈琲島、開啟歷史建築新生命的榕錦時光生活園區、再現金融街風華的新濱・駅前咖啡廳、吉隆坡的藝文創生綠洲以及變身文青景點的曼谷荒廢鋸木廠。

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