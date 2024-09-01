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金門自大陸引「救命水」 爆外來種魚類入侵危機

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

8月通膨率可能再衝高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處將於5日發布8月物價調查結果，預期受到颱風凱米災損嚴重的影響下，8月消費者物價指數（CPI）年增率有較大機率將比7月的2.52%再攀高，通膨率恐升至近半年高點。 圖／聯合報系資料照片
主計總處將於5日發布8月物價調查結果，預期受到颱風凱米災損嚴重的影響下，8月消費者物價指數（CPI）年增率有較大機率將比7月的2.52%再攀高，通膨率恐升至近半年高點。 圖／聯合報系資料照片

主計總處將於5日發布8月物價調查結果，預期受到颱風凱米災損嚴重的影響下，8月消費者物價指數（CPI）年增率有較大機率將比7月的2.52%再攀高，通膨率恐升至近半年高點。

主計總處官員指出，預估8月蔬果價格及整體CPI都將續揚，主要是颱風凱米來襲，造成農損所致，且7月僅部分反應，主要影響會落在8月，估8月蔬果價格及整體CPI都將續揚。

近一年CPI年增率
近一年CPI年增率

主計總處官員表示，颱風凱米於7月下旬來襲，但蔬菜復耕沒這麼快，至少需要四周，水果則需要更長時間，推測8月颱風對物價的影響會更顯著。主計總處官員並補充，去年颱風也不少，只是災損不如這次凱米颱風嚴重，推測8月蔬果及整體CPI漲幅會略為擴大。

主計總處官員說，短期受到蔬果價格上漲影響，民眾普遍認為物價壓力瞬間提高，「可能覺得漲幅滿誇張」，而且供給量變少，如果晚下班，部分食材或許就買不到了。不過，農糧署預估，9月蔬果供給量減少情況應可緩解，價格也有望回穩。

綜觀當前物價情勢，主計總處官員表示，7、8月物價受到颱風影響，漲幅擴大，但核心商品年增率穩定落在1%附近，顯示商品價格穩定，只是服務價格2.51%依舊偏高。

不過，從季資料來看，服務類價格高點落在去年第3季，而後便緩步下滑；影響服務類價格居高的因素，包含房租、外食、醫療費用、國外旅遊團費價格等，其中外食、醫療費用年增率均慢慢收斂。

CPI 凱米颱風 災損

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