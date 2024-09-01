審議會4日登場 基本工資有望連九漲

最低工資法今年上路，勞動部將在本周三（4日）邀集勞資政學召開首次最低工資審議委員會，決定明年最低工資。行政院長卓榮泰指示，經濟成長果實應該要讓全民共享，期盼委員會能衡量今年經濟成長率、及消費者物價指數（CPI）充分討論。外界預期基本工資可望連九漲。

前總統蔡英文的八年任期內，基本工資月薪有八次調整，由上任前的新台幣20,008元提升到27,470元，總調幅約37.3%，時薪則調整九次，由120元提升到183元，總調幅為52.5%。

勞動部長何佩珊表示，她最近密集走訪最低工資審議委員、意見領袖們，期待尤其是企業界能夠考量經濟果實成長、當前CPI高漲兩方面因素，給勞工更多照顧。何佩珊強調「調升是目前預定方向」，至於調幅多少則是交由審議會勞資政學委員協商而定。

對於調整方向，卓榮泰表示，經濟成長果實應該要讓全民共享，同時也須兼顧產業衝擊及勞工生活保障，期盼委員會能衡量今年經濟成長率及消費者物價指數充分討論。

外界預期，考量消費者物價指數（CPI）年增率仍超過2%警戒線，加上經濟成長率為近三年最高，政院先前更已表態「不能漏掉需要被照顧的一群人」，外界預期最低工資調幅上看4%。

最低工資審議委員會勞方委員戴國榮日前也呼籲，調幅應至少4%，才能帶動國內整體薪資成長改善低薪。

三三會理事長林伯豐日前表示，最低工資調幅不宜超過3%；另資方委員代表則認為，近期通膨高漲，但生產者物價指數也上漲，代表企業生產成本也在增加，獲利未必增加。

近期只有電子業和半導體業景氣佳，但其他產業都不好，當前經濟成長率只是反映電子業和半導體業，若因而大調最低工資，是「脫離現實、有失客觀」。