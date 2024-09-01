大數字／低薪悲歌…24%領基本工資

儘管近年社會新鮮人起薪年年都有增加，但勞動部調查顯示，2023年大學畢業的社會新鮮人踏入職場，仍有二成四是領基本工資，薪資偏低，反映大學生低薪悲歌仍存在。

勞動部調查指出，2023年初踏入社會的職場新鮮人薪資平均為3.5萬元，年增2.9%；其中大學畢業生平均起薪3.3萬元，較前一年增加2,000元，年增3.9%。不過，其中仍有23.9%大學畢業生是月領基本工資26,400元，惟領基本工資的大學畢業生比率較2022年減少0.7個百分點。

相較之下，2023年研究所畢業平均起薪4.9萬元，較前一年減少1.4%，但僅4.4%月領基本工資。官員分析，研究所已經是非常專業，所以多數都是拿高薪；而研究所畢業還會只能基本工資，應該僅限少數科系。整體現象是，教育程度愈低，月領基本工資的社會新鮮人比率更高。

高中、高職、國中程度領低薪情況就更嚴重了。2023年高中、高職畢業的新鮮人平均起薪2.8萬元，年增3.9%，有逾五成八（58.3%）月領基本工資。國中程度的社會新鮮人平均起薪2.7萬，僅高於基本工資一點點，難怪有高達逾八成都是領基本工資。

官員觀察，因初任人員多半無工作經歷，當雇主都傾向先提供較低薪水，待試用期觀察其能力，通過考核才會加薪。社會新鮮人最好具備專業技能，雇主給薪策略導致初任人員薪資偏低。