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大數字／人力銀行揭露六大高薪職務

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
找那些工作可以墊高新鮮人起薪？記者許正宏／攝影
找那些工作可以墊高新鮮人起薪？記者許正宏／攝影

找那些工作可以墊高新鮮人起薪？根據104人力銀行大數據分析，新鮮人的六大高薪職務依序為營建施作43,000元、醫療專業與軟體／工程42,500元、製程規劃40,000元、工程研發38,950元、營建規劃38,700元。起薪高的職務多為專業技術及研發職務。

104人力銀行觀察2024年1到7月企業刊登「歡迎應屆畢業生」的9.7萬筆職缺，從企業人資填寫各職缺的薪資或薪資級距取中間值，再計算整體或各產業的薪資中位數，得出2024年新鮮人薪資35,500元，比2023年35,000元多500元。

104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，新鮮人起薪略有提高，主要是反映大環境，包括經濟穩定成長，軍公教調薪，以及通膨上漲。

根據104人力銀行大數據，新鮮人的六大高薪產業依序為醫療服務業38,370元、半導體業38,000元、軟體及網路業與建築與土木工程業37,500元、不動產業與電腦及消費性電子製造業37,000元。集中於：醫療專業、AI、房地產、科技製造等熱門產業。

就職務來看，新鮮人的六大高薪職務依序為營建施作43,000元、醫療專業與軟體／工程42,500元、製程規劃40,000元、工程研發38,950元、營建規劃38,700元，多為專業技術及研發職務。

鍾文雄指出，相同職務到不同產業薪資可提升1,175至7,500元不等，建議新鮮人可透過前往含金量高的產業共享獲利墊高薪水。

人力 新鮮人 薪資

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