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大數字／社會新鮮人 起薪比一比…大學學歷平均3.3萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
又到了畢業生求職旺季。圖/報系資料照片
又到了畢業生求職旺季。圖/報系資料照片

又到了畢業生求職旺季。23歲的王宏偉畢業於科大資管系，因求學期間累積存款不多，踏出校園就有經濟壓力，急著找工作；但他對未來要投入那個行業，也有著莫名的徬徨，擔心急就章無法找到薪資、條件相符工作，因而陷入「求職焦慮」。究竟目前大學畢業的社會新鮮人「薪情」如何？

勞動部調查並統計2023年初任人員薪資，結果顯示，2023年初踏入社會的職場新鮮人薪資平均為3.5萬元，年增2.9%；其中大學畢業生平均起薪3.3萬元，較前一年增加2,000元。若以任職行業別來看，大學畢業者薪資平均以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高，金融及保險業3.6萬元次之。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，編算畢業生初入職場的受僱人員薪資統計。調查指出，2023年初任人員為15.6萬人，較2022年減少1.3萬人、7.7%，勞動部官員解讀，應與青年人口減少有關。

在2023年初任人員為15.6萬人中，教育程度以大學者占七成三，研究所占16.8%，兩者合計占90.2%。另高級中等（高中、高職）占7%，專科僅占2.6%。任職公司規模為中小企業占五成三，大企業及其他占四成七。

調查顯示，去年的職場社會新鮮人，以投入製造業、批發及零售業最多，分別占18.4%，醫療保健及社會工作服務業11.8%次之，其餘占比較高之行業包括專業科學及技術服務業9.1%、住宿及餐飲業8.1%、教育業7.8%。官員指出，製造業因受外貿情勢降溫影響，導致占比下降3.9個百分點。

至於社會新鮮人「薪」情，調查指出，2023年初任人員月薪平均為3.5萬元，較2022年增加2.9%、1,000元。其中，高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.8萬元，大學為3.3萬元，研究所平均起薪則為4.9萬元。

進一步觀察大學畢業初任人員任職行業，平均起薪以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高，金融及保險業3.6萬元次之；教育業、出版影音及資通訊業3.4萬元；製造業、專業科學及技術服務業起薪皆為3.2萬元。

大學畢業生起薪以住宿及餐飲業增加6.4%、2,000多元較多；其次是金融保險業起薪成長5.1%、批發零售業起薪增加4.4%，支援服務業增加4.3%、醫療保健及社工服務業增加4.2%。此外，大學畢業營建工程平均起薪較2022年成長4%，專業科學及技術服務業起薪成長3.8%、出版影音及資通訊業起薪成長3.1%，製造業則成長2.1%，而起薪成長最少的是行業是教育業，僅較去年成長1.6%。

薪資

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