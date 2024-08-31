電價漲嗎？電價審議會新組成逾半非官方 9月中旬首開會

高溫下降，用電稍稍趨緩之際，今年第二次電價審議會即將召開，9月底前拍板10月電價是否調漲，此次電價審議會成員變動，依立法院上會期通過的電業法修正內容，調高非政府代表占比，電價審議正式會議前預計將安排4次會前會於9月中旬召開。

台電將於會前會中，向審議會委員提供台電財報及燃料成本等資料，審議會將參考電價計算公式擬訂的電價及各種收費費率，並考量對民生、物價、產業競爭力及能源使用效率的影響，審議電價的調整方案。

台電發電主力是以天然氣及煤為燃料的火力發電，隨著俄烏戰爭對能源價格影響式微，台電的能源成本壓力大降，雖然國內電價已連續三年調漲，但台電前兩年累積虧損仍大，今年如果可以獲得立法院同意1000億元追加預算的補貼，有機會力拼損益兩平。同時，行政院明年也編列1000億元預算，要補貼台電。

台電到去年為止，累積虧損約3800億元，今年如果追加預算補貼的1000元未獲立法院通過，則到今年底累積虧損恐達4800億元，逼近台電資本額5800億元，財務狀況堪憂。

根據台電財報，今年1至7月收入4574億元，較去年同期增加77億元，其中，電費這項收入增加577億元；1至7月支出5103億元，較去年減少777億元，支出減少主要是來自於燃料成本的降低，今年1至7月燃料支出2226億元，較去年同期的2859億元，減少了633億元的支出。今年前7月稅前虧損529億元。

台電說明，總收入絕大部分來自電費收入；總支出大部分源於燃料及購電支出，盈餘狀況受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。

燃料成本並加計稅費、利息、折舊、運維費及其他經營相關費用後，台電今年至7月底止，每度售電成本3.7117元，低於112年的4.1652元及111年的3.9083元，為3年來最低。

單看發電成本，113年7月底止，自發電力每度2.75元，其中最貴的是燃油的火力發電每度7.26元，最便宜是核能發電每度1.13元；購入電力成本每度3.93元，其中最貴的是地熱6.68元，最便宜的是汽電共生每度2.89元。包括自發電力及購入電力成本均低於去年，今年1至7月平均發購電成本3.08元，低於去年全年的3.59元。