中油宣布9月天然氣價格 民生氣價凍漲、工業氣價大漲10％

中油31日公布9月國內天然氣價格，民生用戶氣價不調漲；電業用戶氣價調漲2％，已連續2個月調漲；工業用戶氣價連續調漲，9月平均調漲高達10％。

中油天然氣銷售對象分為電業用戶、工業用戶，以及民生用戶。中油表示，考量照顧民生及配合政府穩物價政策，民生用戶天然氣價格不調整，成本由中油吸收，依熱值不同，民生用戶9月天然氣維持每度8.15元及8.88元，中油直營家庭用戶9.76元、液化天然氣每公斤12.09元

中油天然氣電業用戶除台電外，還有民營電廠IPP，今年3月至6月氣價調降，7月不調整，8月調漲1％，9月再漲2％，中油調整電業用戶的天然氣售價，將影響到發電成本。

工業用戶氣價自6月解凍後，連續4個月調漲，中油表示，為適度反映氣源成本，9月工業用戶氣價平均調漲10％。

中油表示，自110年至113年7月吸收工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價金額，合計已超過1250億元，工業用戶平均售價仍低於目前成本。此次調漲工業用戶氣價，目的在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶的補貼。