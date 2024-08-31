勞動部看護移工外展試辦計畫 申請適用責任制

滿足國內照顧需求人力，勞動部將重啟外籍看護工外展計畫，預計下半年上路，近期申請讓試辦計畫聘僱人員可適用責任制，後續將由勞動基準諮詢會討論是否納入。

勞動部多元陪伴照顧服務試辦計畫將於下半年度試辦，希望找NGO團體與仲介合作，統一派工到有需求的家庭從事照護工作，希望能建立外籍看護多元聘僱模式，來解決家庭照顧相關問題並提升照護品質。

勞動部預計9月5日召開勞動基準諮詢會，討論3項提案，其中包含多元陪伴照顧服務試辦計畫申請聘僱人員納入責任制。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，多元陪伴照顧計畫服務試辦計畫會派工到有需求家庭從事照護工作，類似短期照護、陪伴工作，服務對象不僅會不同也會有到服務對象家裡工作幾天的情況。

黃維琛說，考量此類工作具有間歇性，且工作樣態稀少，因此多元陪伴照顧計畫服務試辦計畫希望申請納入責任制工時搭配進行。

除了多元陪伴照顧服務試辦計畫外，黃維琛說，當天也將討論外交部提案，盼讓接待外賓攝影員、美術設計、外文編輯以及文書處理員4類工作者申請適用責任制，以及台北市抽水站工作人員廢除適用責任制等。