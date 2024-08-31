再釋利多！經濟部智慧局「AEPRe」方案9月試行 有助加速取得專利
再釋利多！經濟部智慧財產局將自今年9月1日起試行「發明專利再審查加速審查(AEPRe)」方案，只要申請人再審查時主動修正刪除初審認定不予專利的請求項，保留其他請求項者，智慧局將可提供加速審查，預估在2至3個月就能收到結果，將有助專利申請人加速取得專利。
據統計，去年發明專利再審查件數為6,538 件，平均首次通知期間為 10.1個月，平均審結期間為 13.1個月。
智慧局指出，發明專利審查有初審及再審查二個階段，若初審沒有核准，申請人可以提再審查，AEPRe加速審查是針對初審核駁審定理由僅核駁部分請求項的案件，若申請人於再審查時以「刪除核駁請求項、將未核駁請求項改寫為獨立項」的方式進行修正，使專利範圍成為初審認定的核准範圍，該再審查案件即可以提出AEPRe申請，智慧局將進行加速審查，6個月內就會發出審查意見。
試行的AEPRe自今年9月1日起可線上提出申請，程序簡便且無須規費，若申請人提出AEPRe申請，智慧局會於6個月內發出再審查審查意見通知函或審定書。另，智慧局評估，實際上申請人應該在2至3個月就能收到審查結果，有利於申請人快速取得專利。
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