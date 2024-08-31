4年20億元投入地層下陷防治4期計畫

行政院日前核定「地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫」，4年投入20億元經費，強化地下水合宜使用，以達地下水永續利用的目標。經濟部水利署表示，超抽地下水將產生地層下陷問題，透過此防治計畫，辧理各項減抽地下水、地下水補注等工作，可加強地下水資源保育。

水利署指出，極端氣候造成枯旱頻率加劇，地下水已為全國水資源運用重要一環，但地下水如過度抽取，將導致地層下陷，透過防治計畫，辧理各項減抽地下水、地下水補注等工作，可加強地下水資源保育，並藉由相關監測設備、水文地質調查，掌握地下水及地層下陷基本資訊，做為各項保育防治策略的依據。

地下水保育管理及地層下陷防治計畫自98年起已執行3期，水利署表示，目前已有良好保育及防治成效，延續整合過去累積發展成果，4期計畫以「減抽地下水」、「地下水補注」、「調查監測」、「強化管理」及「跨域合作」為五大策略，藉由增供地面水以減抽地下水、擴大辦理地下水補注、完備及精進基本調查資料、健全水井管理及資訊公開深耕保育觀念等工作執行，落實地下水抽取管理，以達地下水資源循環永續的目標。

水利署表示，地層下陷防治工作涉及層面廣，須由經濟部、農業部、內政部、交通部各部會及地方政府通力合作，持續精進防治成效，也需要民眾配合減抽地下水及節約用水，才能提升整體地下水資源永續利用，並防治地層下陷。