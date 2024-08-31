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千億撥補待審 台電9月電價會前會提2版財務情境

中央社／ 台北31日電
電價「會前會」預計9月9日當週登場，由於千億撥補尚未到位，台電屆時將報告2版本財務試算情境。圖／聯合報系資料照
電價「會前會」預計9月9日當週登場，由於千億撥補尚未到位，台電屆時將報告2版本財務試算情境。圖／聯合報系資料照

電價「會前會」預計9月9日當週登場，由於千億撥補尚未到位，台電屆時將報告2版本財務試算情境。經濟部官員指出，目前住宅電價仍遠低於售電成本，換算一年台電吸收近900億，因此這筆補貼主要是用在民生用電。

經濟部長郭智輝近期受訪表示，若立法院能同意撥補千億，「漲價機率就不高」。

近年國際燃料成本大增，台電因肩負「物價消波塊」角色，電價無法漲足，截至今年7月底，累積虧損新台幣4348億元，負債比率高達93.2%。

電價費率審議會將在9月中下旬舉行，決定10月新電價，在此之前，能源署會先召開2至4場「會前會」，時間已敲定在9月9日當週，由台電報告財務、燃料成本，供電價審議會委員參考。

為協助台電穩定營運，政府近年已編列共2500億增資預算，並在疫後條例撥補500億元；另113年追加預算預計撥補台電千億，但最快需待9月中旬開議後，朝野立委才會展開審查。

由於存在撥補千億與否不確定性，台電將在會前會報告兩種財務情況，若有獲得千億補貼，台電今年度有望達成損益兩平；若無，台電今年將多虧約1千億，累虧恐達4800億，逼近資本額5800億，加劇破產風險。

台電上半年售電成本每度4.12元，現在因國際燃料價格走跌，成本略降至3.84元。經濟部官員表示，目前工業電價每度3.81元，已較接近成本價，反觀住宅電價每度2.7元，等於每度電吸收約1元，全年民生用電估吸收近900億元，換言之，千億撥補主要是補貼民生用電。

根據台電財報，台電今年1至7月稅前虧損529億，較去年同期大減逾850億，其中，自身燃料支出就減少約600億。

電價法明定台電合理利潤的投資報酬率設定為3%至5%，台電按慣例也會報告售電成本加計3%合理利潤的應有電價，試算後為3.95元。今年4月電價調漲後，目前平均電價為3.45元，也就是說，台電提報平均電價調幅約1成。

台電 電價

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