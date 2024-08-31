限貸令爭議 卓揆邀行庫喝咖啡…盼穩定金融秩序

行政院長卓榮泰日前喊話政府沒有「限貸令」，昨（30）日邀集金管會、財政部及八大公股行庫董事長「喝咖啡」，重申沒有限貸令，並盼公股行庫能滿足新青安、首購族的貸款需求。

政院人士證實，卓榮泰昨天召集會議，出席者包括行政院副院長鄭麗君、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆及八大公股行庫的董事長、總經理。

卓榮泰關切公股銀行近期營運情形，重點包括新青安房貸、房貸核貸等議題。他要求公股銀行董事長要多加考量民眾權益及需求，讓民眾能夠安心購屋。

他也重申從未有所謂的「限貸令」措施，盼公股行庫能在更周全的準備之下，穩定金融市場秩序。

央行總裁楊金龍日前也在行政院會上再度重申，對於近期銀行放款過度集中於不動產情形，已告知業者，須自主管理不動產貸款的總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款的情形，並強調，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。

卓榮泰強調，政府沒有「限貸令」，公股行庫對無自用住宅、新青安等首購族的貸款需求須充分滿足，公股銀行得想辦法「挪出額度」，讓年輕族群購屋時有額度可以申貸，在場的公股董座們也齊聲承諾將配合政府政策。

據指出，近期行庫已接到不少立法委員的關切電話，主要是接獲許多民眾陳情，反應銀行房貸「貸不到」的情況。

與會的行庫董座透露，卓院長非常關心年輕族群的購屋貸款需求，但也要求銀行要落實貸前與貸後管理，特別是近期有些建商以「低首付」為號召的廣告，須特別留意。