將換季 台電估9月用電可望下降

中秋節將至，炎熱的夏季終於要過去，台電預估九月用電負載將隨氣溫變化而逐漸下降，整體供電能力日尖峰達四五八八萬瓩，大於最高負載三九七六萬瓩，全月日尖峰備轉容量率保持百分之十，夜尖峰備轉容量率則可保持百分之七。

台電表示，七月二十三日瞬時尖峰負載創下四一四二萬瓩歷史新高，未來隨夏月用電尖峰已過，估計九月用電負載將隨氣溫逐漸下降。

由於每年十月持續至翌年三月的空汙季即將來臨，台電將提前準備，視電力供需狀況，適時安排燃氣發電機組進行短期檢修。

環境部昨審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，環評委員要求台電擬定逐年空氣汙染物及溫室氣體排放減量的規畫，以及要求承諾施工期間須有空汙減輕對策下，本案最後予以通過。