復甦不均 製造業景氣燈號連4綠

台經院昨日發布七月製造業景氣，由於各產業復甦力道不同調，景氣燈號續亮代表持平的綠燈，連四綠，七月製造業景氣信號值為十三點四六分，較六月修正後的十三點九七分減少○點五一分。展望下半年，台經院認為，第四季將進入傳統旺季，預計會有一波拉貨潮，但需留意美國總統大選結果以及人工智慧（ＡＩ）需求是否能夠續航。

資訊電子業表現強勁

台經院表示，觀察近期製造業相關經濟數據，其中資訊電子業表現相對強勁，部分傳統產業如紡織、塑橡膠製品等外銷接單與生產指數年增率轉強，但基本金屬及汽車等出口及生產指數年增率轉差。

外銷訂單則因科技新品上市前備貨需求增加，年增率較六月為佳，推升需求面指標表現，然凱米颱風導致工作天數減少，進出口及生產指數年增率皆較六月數值縮小，影響原物料投入指標表現。在股市方面，因美國科技股財報不如金融市場預期致美股重挫，台股亦因外資賣壓湧現出現回檔整理，加上製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比明顯轉差，衝擊經營環境面指標表現。

就細部產業來看，台經院表示，在紡織業方面，出口因部分紡織品受到ＥＣＦＡ中止清單影響，年增率出現由正轉負，但下游成衣業廠產線稼動率依舊滿載及新台幣匯率貶值，推升需求面指標，生產指數年增率亦呈雙位數成長，推升原物料投入面指標表現，故七月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，ＡＩ（人工智慧）、雲端產業需求強勁，加上國際品牌新機備貨增加，帶動行動裝置鏡頭、半導體檢測設備及其零件等生產擴張，出口、外銷訂單等亦維持正成長，故七月該產業景氣燈號為連續第三個月，出現代表揚升的黃紅燈。

關於接下來的國際經濟情勢，台經院研判，歐美國家自六月起分別啟動降息及放緩縮表，美國亦可能於九月降息，此將有助於減輕廠商資金壓力。對台灣而言，美國已取代大陸成為我國最大出口市場，今年底美國總統大選結果不僅會影響全球政經情勢的發展，也攸關美中台間的貿易發展，尤其川普上任若對進口品加徵關稅，可能衝擊全球消費需求，進而影響我國製造業出口表現。

觀察大陸民間消費力

此外，大陸自六月起進入汛期，七、八月包括東北、華北及華中等地區陸續傳出災情，災後重建雖帶動部分產業需求回溫，但對原本已經弱化的民間消費是否會進一步萎縮？台灣鼎泰豐傳出十月底關閉北京、天津等一線城市十四家分店來看，一線城市消費力減退顯示出大陸內需市場的低迷。

還有，此波因ＡＩ導入各行各業的應用及零組件升級需求等效應，是否能持續維持？能為國內相關產業提供足夠的投資回報及營收的成長？需密切關注。