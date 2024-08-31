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7月製造業景氣續亮綠燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
台經院昨（30）日發布7月製造業景氣。 聯合報系資料照
台經院昨（30）日發布7月製造業景氣。 聯合報系資料照

台經院昨（30）日發布7月製造業景氣，由於各產業復甦力道不同調，景氣燈號續亮代表持平的綠燈，連四綠，7月製造業景氣信號值為13.46分，較6月修正後的13.97分減少0.51分。展望下半年，台經院認為，第4季將進入傳統旺季，預計會有一波拉貨潮，但需留意美國總統大選結果以及人工智慧（AI）需求是否能夠續航。

台經院表示，觀察近期製造業相關經濟數據，其中資訊電子業表現相對強勁，部分傳統產業如紡織、塑橡膠製品等外銷接單與生產指數年增率轉強，但基本金屬及汽車等出口及生產指數年增率轉差。

外銷訂單則因科技新品上市前備貨需求增加，年增率較6月為佳，推升需求面指標表現，然凱米颱風導致工作天數減少，進出口及生產指數年增率皆較6月數值縮小，影響原物料投入指標表現。在股市方面，因美國科技股財報不如金融市場預期致美股重挫，台股亦因外資賣壓湧現出現回檔整理，加上製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比明顯轉差，衝擊經營環境面指標表現。

就細部產業來看，台經院表示，在紡織業方面，出口因部分紡織品受到ECFA中止清單影響，年增率出現由正轉負，但下游成衣業廠產線稼動率依舊滿載及新台幣匯率貶值，推升需求面指標。

台經院 景氣燈號 製造業

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各產業復甦力道不同調 台經院7月製造業景氣燈號連四綠

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