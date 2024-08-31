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中火二期 環評初審過關…空汙模擬須補件送大會審查

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
圖為台中火力發電廠。聯合報系資料照片
圖為台中火力發電廠。聯合報系資料照片

為減少空汙及碳排量，並兼顧穩定供電，台電規劃在台中電廠新設四部燃氣複循環機組（即中火二期），以燃氣取代燃煤，環評初審昨（30）日登場，經過逾兩小時環境部專案小組會議討論一次通過，但環評委員要求台電在12月31日前，應補充說各項空汙物排放濃度及影響評估、補充影響南投空汙模擬結果，補件送環評大會審查。

台電規劃以台中電廠燃煤1、2號機組用地與其餘空地，新設四部燃氣複循環機組，總裝置容量550萬瓩，取代廠內既有燃煤機組，預計完工後，可就近供應中部科技產業升級的電力需求，首部機組預計2031年商轉，今日通過環評初審。

環評委員吳義林在會中質疑，簡報中提到四部機組商轉後，全廠排放量會較一期承諾減少約41%，但給委員答覆卻說排放量不會超過一期承諾上限，邏輯很怪，台電還把粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物全部混在一起說，但汙染的影響都不一樣。

台中市政府環保局長陳宏益在會中提出，台電應該承諾汙染量、碳排逐年減量，並以基準年來說明逐年減量數字。

最後經過閉門會議討論，專案小組認為，台電應在12月31日前提供九項補充資料，包括啟停機未達負載70%期間各項空氣汙染物的排放濃度及影響評估、補充甲醛與氨影響評估，並研擬減輕措施。

小組也要求台電，應詳細呈現既有燃煤機組、一期與二期燃氣機組運作情境，依新舊機組更新汰換期程時序，具體說明各階段各項空汙排放量，並應有逐年空氣汙染及溫室氣體排放減量規劃，及補充影響南投縣空氣品質模擬結果並研擬減輕措施等，全案補件後送環評大會審查。

據環境影響說明書，燃氣機組具快速啟停特性，可搭配再生能源調度，彌補再生能源具間歇性的不足，且發電效率高，碳排較燃煤機組減少一半，在「以氣代煤」推動下，全廠空汙排放量較一期減少約41%，預計將台中電廠10部燃煤機組提前11年、2035年全部除役。

台電 環評 空汙

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