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以氣換煤 中市籲規劃減排

經濟日報／ 記者邱琮皓胡順惠／台北報導

台電積極推動中火「以氣換煤」計劃，中火二期環評初審通過還只是前哨戰，接下來外界將緊盯天然氣供應量是否穩定，而台中港外港區擴建計畫目前也在環評中，若計畫完成可提供台中電廠儲槽氣源，但若卡關勢必引發攻防焦點。

台中市長盧秀燕日前受訪時表示，目前台中電廠已是全台最大火力發電廠，發電機組不能都只集中在台中。昨日環評初審，與會的台中市政府環保局長陳宏益也表示，台電應該承諾汙染量要逐年減量，並應以基準年來說明逐年減量數字，碳排也是如此。

台電在會中則說明，為確保供氣穩定，將採雙氣源規劃，藉以分散供氣風險。據最新資料顯示，中火一期新建的燃氣1號與2號機組總裝置容量為260萬瓩，預計分別預計於2025年及2026年商轉，在正式運轉後，中火燃煤1、2號機組就會展開除役，正式邁向「以氣換煤」。

面對氣候變遷，國發會2022年公告2050年淨零轉型路徑規劃，設定2030年國家自定減碳貢獻（NDC）目標為24±1％，並於2050年達成淨零排放，其中電力部門能源占比規劃為再生能源 60-70％、氫能9-12％、火力20-27％之零碳結構目標。

考量電力需求成長，經濟部以「先低碳後零碳」策略架構來分階段落實電力淨零排放。台電在環說書公布近年推動各項減碳成效，特別是電力排碳係數已逐年下降。

台電 火力發電廠

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