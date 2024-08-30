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經發會首次顧問會議 劉德音將演講台灣產業國際化

中央社／ 台北30日電

行政院經濟發展委員會首次顧問會議9月3日將在台北國際會議中心舉行。知情人士表示，創新經濟組的共同召集人台積電前董事長劉德音，將特地自美國返台參與，針對台灣產業走向國際化發表主題演講。

行政院長卓榮泰率領行動創新AI內閣上任後，主打經濟發展和福國利民政策，政院7月成立經濟發展委員會，首次顧問會議預計9月3日在台北國際會議中心舉行，籌備工作已進入最後階段。

知情人士表示，卓榮泰將出席顧問會議開幕致詞、行政院秘書長龔明鑫進行引言報告，隨後「創新經濟」、「均衡台灣」與「包容成長」各組別將在下午進行分組討論，並提出政策建言。

知情人士透露，劉德音此次是專程自美返台全程參與，且將具體針對台灣產業走向國際化，將進行約20分鐘的主題演講。

知情人士說，劉德音過去曾多次對產業發展提出具體建言，特別是在半導體產業的研發重心、上下游產業鏈整合以及綠色製造，預期除演講主題外，也將對此次顧問會議就經濟轉型升級、提升競爭力以及實現永續發展等議題提供具體建言。

知情人士表示，整體而言，這次會議匯聚產官學研界重量級人士共同參與，其中創新經濟小組由前行政院副院長林信義擔任召集人，劉德音、國泰金控總經理李長庚、行政院政務委員吳誠文共同主持，小組會議重點將聚焦產業創新、新創、金融、台灣主權AI生態系的建構。

均衡台灣小組部分，由工總名譽理事長許勝雄擔任召集人，鴻海董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及行政院政務委員劉鏡清擔任共同召集人。知情人士說，此小組會議將討論如何強化人才培育與留才策略、均衡台灣區域發展與治理，以及提升台灣人才整體競爭力。

包容成長小組由中研院院士朱敬一擔任召集人，中小企業總會理事長李育家、台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮及龔明鑫擔任共同召集人。知情人士說，小組會議討論將聚焦於中小微企業的多元振興與發展，力求在經濟成長的同時，促進更具包容及支持力的社會環境。

半導體 卓榮泰 台積電 經濟發展 行政院

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