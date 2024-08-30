快訊

金門參訪團爭取成功！陸文旅部宣布：恢復福建居民赴金門旅遊

再傳火燒車意外！雪山隧道雙線封閉 國道5號大塞車

政院召8大行庫開會重申沒限貸令 盼優先滿足首購需求

中央社／ 台北30日電

行政院卓榮泰今天接見公股銀行新就任董事長，政院人士指出，卓榮泰會中強調，政府沒有限貸令，房貸議題要多加考量民眾權益及需求，讓民眾安心購屋，公股行庫也應在更周全的準備下，穩定金融市場秩序。

行政院日前核定公股行庫人事案，包含兆豐金控由合庫金控董事長董瑞斌轉任，兆豐金總經理由蕭玉美續任；台灣金控董事長由彰化銀行董事長凌忠嫄轉任，台灣金總經理由台灣銀行總經理施瑪莉擔任等。

人事底定後，卓榮泰今天接見公股銀行新就任董事長，政院人士表示，卓榮泰今天是在行政院副院長鄭麗君、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆陪同下，了解公股銀行近期業務營運情形，包含新青安、房貸核貸等民眾關心議題。

卓榮泰會中期勉，公股行庫針對民眾房貸議題，要多加考量民眾權益及需求，讓民眾能夠安心購屋。

他也重申，政府從未有所謂的「限貸令」措施，盼公股行庫能在更周全的準備之下，穩定金融市場秩序。政院人士表示，今天除了卓榮泰給予相關提醒外，主要是讓大家針對議題交換意見，整體氣氛熱絡。

與會人士轉述，卓榮泰提出，希望在風險可控下，各行庫能儘量優先滿足首購自住民眾的房貸需求，避免造成民怨，尤其公股銀有其社會責任，絕對不能讓首購或無自用住宅者找不到銀行貸款，並強調務必持續做好新青安優惠房貸的貸前徵審、貸後管理。

公股行庫後續是否會再盤點資金、檢視如何調整存放款結構，以儘量增加授信水位，值得關注。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

卓榮泰 新青安房貸 行政院 鄭麗君

延伸閱讀

召集公股行庫新任董座喝咖啡 行政院長卓榮泰重申「沒有限貸令」

9月3日經發會顧問會議登場 劉德音將就台灣產業國際化演講

行政院長卓榮泰今邀公股銀行高層喝咖啡 會議內容曝光

蕭翔文巴黎帕運跆拳道摘銅 卓榮泰鄭麗君獻祝福

相關新聞

今年迄今用電瞬間尖峰負載在「7月這天」 4142萬瓩創紀錄

中秋節將至，炎熱的夏季終於要過去，台電預估9月用電負載將隨氣溫變化而逐漸下降，整體供電能力日尖峰達4588萬瓩，大於最高...

六年撥補3870億元、基金水位破兆 勞長：政府在勞保不會倒

勞動部部長何佩珊30日就任滿百餘日，她透過新聞稿表示，「政府在，勞保不會倒」。為落實總統政見，勞動部明年已續編1,200...

政院召8大行庫開會重申沒限貸令 盼優先滿足首購需求

行政院長卓榮泰今天接見公股銀行新就任董事長，政院人士指出，卓榮泰會中強調，政府沒有限貸令，房貸議題要多加考量民眾權益及需求，讓民眾安心購屋，公股行庫也應在更周全的準備下，穩定金融市場秩序。

讓更多屆退勞工續留職場 勞動部宣布採三級制放寬補助

為提升中高齡者及高齡者勞動參與，並紓解產業缺工壓力，勞動部鼓勵企業留任屆退勞工，勞動部30日宣布放寬「繼續僱用高齡者補助...

芝加哥駐處：台灣科技實力3優勢 助台美經貿往來熱絡

台美經貿往來熱絡，駐芝加哥辦事處長類延峰表示，美國中西部各州過去爭取台灣經貿合作時，確實受中共議題的壓力影響，但他認為，...

郭智輝出席台日科技對話 助台廠解決投資障礙

經濟部長郭智輝今天表示，為協助業者海外布局，政府將規劃相關措施協助業者解決投資障礙，並發揮產業群聚效益，也期待跨國合作解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。