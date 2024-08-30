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經長郭智輝訪日出席科技對話 與日鞏固半導體供應鏈關係

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝訪日，出席台日科技對話，發表專題演講，深化台日半導體產業合作。圖／經濟部提供
經濟部長郭智輝訪日，出席台日科技對話，發表專題演講，深化台日半導體產業合作。圖／經濟部提供

經濟部長郭智輝應邀訪日，30日出席由台灣日本研究院舉辦的「經濟安全保障及台日科學技術合作的九州經驗」論壇，發表專題演講，並參訪日本生技及半導體廠商，鼓勵日本廠商來台投資或設立研發機構，進一步深化台日科技合作及供應鏈夥伴關係。

郭智輝在「台日科技對話」中強調我政府推動半導體等「五大信賴產業」的企圖心，隨著AI應用商機發酵推升伺服器及半導體晶片需求，將為深化台日經貿夥伴關係帶來機運。

郭智輝同時表示，為協助我業者全球布局掌握商機，經濟部正規劃各項作為，協助有意前往日本投資廠商解決投資障礙，並發揮產業群聚效益。另外，郭宣傳介紹我半導體人才培訓，期待透過跨國合作解決人才短缺等問題，並強化雙方供應鏈韌性。

應邀出席論壇的日本自民黨「半導體戰略推進議員聯盟」會長眾議員甘利明，在論壇中強調經濟安全及確保關鍵物資供應的重要性，他說，半導體是關鍵基礎設施最重要的零組件，也是全球最大的咽喉點（choke point），控制半導體就能控制全世界，所以應該確保半導體等零組件，是來自志同道合的國家。

郭智輝利用訪日行程，拜會再生醫療、外泌體及幹細胞領域的日本領導廠商，鼓勵生技業相關日商強化對台投資及技研合作；拜會半導體供應鏈大廠，鼓勵擴大在台投資，深化台日半導體產業合作。

經濟部表示，日本是我第3大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣則是日本第4大貿易夥伴。 2023年雙邊貿易總額為757.69億美元、我對日本投資件數為45件，金額為2.14億美元，日本對我投資216件，金額為6.2億美元。

半導體 日本

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