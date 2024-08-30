能源署辦台日澳氫能論談 深化三方氫能合作與產業鏈結

經濟部能源署30日表示，第一屆「台日澳氫能論壇」於8月29日在台南沙崙綠能科技示範場域舉行，由經濟部能源署主辦、日本台灣交流協會及澳洲辦事處協辦，就氫能技術的商業機會與發展路徑共同探討，深化台日澳三方氫能合作與產業鏈結。

經濟部能源署副署長李君禮表示，2050淨零排放是一場台灣需極力達成的長期目標，台灣需加強發展再生能源與前瞻能源技術，以推動綠色成長。氫能是實現淨零轉型目標的戰略關鍵之一，技術突破與國際合作至關重要。日本具完整氫產業鏈，澳洲則擁有豐富天然資源和再生能源，為氫氣生產和出口提供堅實基礎，三方合作意義重大，將促進氫能的國際發展。

日本台灣交流協會副代表服部崇指出，氣候變遷是緊迫的全球性問題，推動具有前瞻性的氫能發展，符合致力減緩氣候變遷的趨勢。日本、台灣和澳洲應該攜手前行，向世界展示解決氣候變遷的方案。目前氫能在生產、使用、輸送等方面仍有許多考驗，需要技術發展、金融環境與社會認同。日本、台灣和澳洲正共同努力，希望盡快實現全球氫能社會。

澳洲辦事處馮國斌代表說明，澳洲正致力於轉型成為再生能源超級大國。澳洲製造的綠氫可讓此一目標得以實現。澳洲辦事處十分肯定此次氫能論壇的舉辦，也期待持續與臺灣和日本的夥伴合作脫碳，不斷提升潔淨能源發展和氫能的貿易與投資機會。

在論壇的主題演講中，工業技術研究院綠能所所長王漢英提到，工研院在2022年制定「台灣2050氫應用發展技術藍圖」，並在經濟部能源署支持下，於沙崙打造臺灣首座再生能源產氫、儲存及應用示範場域，已具備電解產氫、氫能／電池複合儲能系統等技術，並與超過15家廠商合作。

新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）則介紹了日本氫能相關政策和技術發展趨勢，並講述日本政府為加速氫能社會化落地所執行有力措施的要點，包括去年6月修訂的氫能基本戰略及今年5月制定的氫能社會推動法等。此外，在技術開發方面，則談到了從氫能生產到應用的積極作為，涵蓋利用液化氫進行大規模氫能運輸、水電解製氫和以氫氣為燃料的燃氣渦輪機等。澳洲商務處也分享了澳洲的氫能機會。

專題討論議程中，邀請了台灣、日本及澳洲業界專家分享氫能合作機會，探討如何加速國際氫能合作；同時，論壇亦舉行商談交流，提供業者面對面探討具體合作計畫，期待能促成更多國際與國內氫能業者的合作機會。

經濟部能源署表示，本次論壇不僅是台日澳三方啟動氫能合作的一次重要交流，也將為國內氫能技術發展注入全新動力，並持續強化台日澳三方未來在氫能領域的合作關係，期待攜手共進，為氫能產業帶來更多創新與突破。