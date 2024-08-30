環境部攜產業組循環聯盟 盼2030年產值破3700億

循環經濟是達成淨零排放的重要方式，環境部今天攜手民間產業組成「8+N資源循環聯盟」，盼透過公私協力合作推動循環經濟，預估產業產值2030年可達新台幣3700億元。

環境部舉行「8+N資源循環聯盟成立大會」，串聯8大領域業者共組8+N資源循環聯盟，盼透過政府帶頭推動各資源循環產業的鏈結，加速循環經濟發展，並擴大經濟規模。

環境部長彭啓明表示，8大領域包含食品、塑膠、紡織、健康、營建、電子產品、無機資源、循環產業等，環境部希望從原本監督者的角色轉型為整合者及推動者來連結各產業，促成資源循環。

彭啓明說，環境部未來將推動資源循環促進法，也希望打造台灣資源循環零廢棄資源產業，盼透過產業帶動加速推動台灣淨零排放，並減少廢棄物產生，對國家經濟社會非常有益處。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，資源循環聯盟的成立，是希望透過公私協力及跨域合作建構資源共享平台，盼能提升產業間資源媒合效率，強化動靜脈產業間循環形成經濟規模，暢通資源循環管道，預估資源循環產業產值至2030年可達3700億元，達到綠色及數位雙軸轉型、環境永續的目標。

賴瑩瑩也說，8+N資源循環聯盟未來將定期召開會議或工作坊，建構資源循環的產官學研平台，融合各界之力，掌握國內外動態及技術發展，共同研商推動方案，聯盟對政策的建言，將做為政策規劃及評估的重要參據，並共同推動資源循環促進法修法。