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鄭麗君：力推深度節能 協助中小微企業雙軸轉型

中央社／ 台北30日電

行政院副院長鄭麗君今天出席「2024台北3C電腦電器空調影音展」，感謝業者推出智慧節能電器產品，呼應政府淨零轉型目標；她也表示，政府將持續推動深度節能，並協助中小微企業的淨零與數位雙軸轉型。

鄭麗君致詞時表示，業者積極為電器產業開拓商機，產品也推陳出新，且許多家電產品有智慧跟節能的標示，感謝產業界呼應政府淨零轉型目標，為更好的台灣而努力。

她也說，對於消費者來說，有一句話提到，「每一次消費，都是為了想要的世界投票」，家電產品是生活重要元素，也帶來生活、文化的多元體驗，因此每次消費都是實踐理想中的世界。

鄭麗君表示，節能效率提升一分，就能少一分電力開發且多減一分的碳，台灣過去8年，每年能源效率改善也都能超過2%，這要感謝經濟部與產業界的努力。

鄭麗君也提到，行政院日前通過深度節能計畫，4年共將投入新台幣353億元，促進節電206億度、1018萬公噸減碳效果，除協助業者，也盼讓民眾達成減碳、省荷包的雙重目標。

她還說，政院已經成立經濟發展委員會，希望以創新思維帶動下一波經濟成長動能，且重點不限於高科技或尖端科技，同時也要協助中小企業多元發展，明年度協助中小微企業預算已經突破新台幣百億元，期盼協助中小微企業的淨零與數位雙軸轉型。

淨零 經濟發展 鄭麗君

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