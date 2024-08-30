今年迄今用電瞬間尖峰負載在「7月這天」 4142萬瓩創紀錄

中秋節將至，炎熱的夏季終於要過去，台電預估9月用電負載將隨氣溫變化而逐漸下降，整體供電能力日尖峰達4588萬瓩，大於最高負載3976萬瓩，全月日尖峰備轉容量率保持10％，夜尖峰備轉容量率則可保持7%。

台電表示，7月23日瞬時尖峰負載創下4142萬瓩歷史新高，8月尖峰負載多半落在4000萬瓩以下，未來隨夏月用電尖峰已過，估計9月用電負載將隨氣溫逐漸下降。

台電說明電力供給狀況，新增機組部分，有民營的豐德電廠3號機（裝置容量110萬瓩），近期已滿載試運轉測試，機組除役部分，麥寮2號機（裝置容量60萬瓩）將於9月8日合約屆期除役。

台電預估9月整體供電能力，日尖峰最大可達4588萬瓩，大於預測最高負載3976萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3937萬瓩，大於預測最高負載3600萬瓩；9月全月日尖峰備轉容量率將保持10％，夜尖峰備轉容量率保持7％。

由於每年10月持續至翌年3月的空污季即將來臨，台電將提前準備，視電力供需狀況，適時安排燃氣發電機組進行短期檢修，以因應空污季時燃煤機組的降載或停機需求。