快訊

轟動一時老少戀...73歲莉莉離世 家鄉人唏噓：再嫁年輕丈夫也分居

高雄旅館浴缸裸女屍命案 家暴前男友否認殺人...今收押禁見

賀錦麗首次專訪表現及格但沒下次？外媒揭她的政治豪賭：靠1招就能贏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年迄今用電瞬間尖峰負載在「7月這天」 4142萬瓩創紀錄

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電表示，7月23日瞬時尖峰負載創下4142萬瓩歷史新高。聯合報系資料照
台電表示，7月23日瞬時尖峰負載創下4142萬瓩歷史新高。聯合報系資料照

中秋節將至，炎熱的夏季終於要過去，台電預估9月用電負載將隨氣溫變化而逐漸下降，整體供電能力日尖峰達4588萬瓩，大於最高負載3976萬瓩，全月日尖峰備轉容量率保持10％，夜尖峰備轉容量率則可保持7%。

台電表示，7月23日瞬時尖峰負載創下4142萬瓩歷史新高，8月尖峰負載多半落在4000萬瓩以下，未來隨夏月用電尖峰已過，估計9月用電負載將隨氣溫逐漸下降。

台電說明電力供給狀況，新增機組部分，有民營的豐德電廠3號機（裝置容量110萬瓩），近期已滿載試運轉測試，機組除役部分，麥寮2號機（裝置容量60萬瓩）將於9月8日合約屆期除役。

台電預估9月整體供電能力，日尖峰最大可達4588萬瓩，大於預測最高負載3976萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3937萬瓩，大於預測最高負載3600萬瓩；9月全月日尖峰備轉容量率將保持10％，夜尖峰備轉容量率保持7％。

由於每年10月持續至翌年3月的空污季即將來臨，台電將提前準備，視電力供需狀況，適時安排燃氣發電機組進行短期檢修，以因應空污季時燃煤機組的降載或停機需求。

統計再生能源發電貢獻情形，8月21日接近中午的11時48分，風電與光電合計發電量達1085萬瓩，創下歷史新高，再生能源發電量增，加上用電負載逐步降低，將增加機組檢修的餘裕。

炎熱的夏季終於要過去，台電預估9月用電負載將隨氣溫變化而逐漸下降，全月日尖峰備轉容量率保持10％，夜尖峰備轉容量率則可保持7％。圖／台電提供
炎熱的夏季終於要過去，台電預估9月用電負載將隨氣溫變化而逐漸下降，全月日尖峰備轉容量率保持10％，夜尖峰備轉容量率則可保持7％。圖／台電提供

供電 備轉容量率 台電

延伸閱讀

中火擬新設4部燃氣機組 環評初審一次過關

承諾溫室氣體逐年減量 中火二期新增燃氣機組環評初審通過

想進台電工作嗎？在校獎學金最高逾百萬元！台電獎學金招考70人

抄表員沒來抄害台中用戶電費飆漲 台電清查紀錄

相關新聞

今年迄今用電瞬間尖峰負載在「7月這天」 4142萬瓩創紀錄

中秋節將至，炎熱的夏季終於要過去，台電預估9月用電負載將隨氣溫變化而逐漸下降，整體供電能力日尖峰達4588萬瓩，大於最高...

「增氣減煤」更進一步了！中火二期環評今初審通過

台電規劃以台中電廠燃煤1、2號機組用地與其餘空地，新設四部燃氣複循環機組（即中火二期），環評初審30日登場，經過逾兩小時...

六年撥補3870億元、基金水位破兆 勞長：政府在勞保不會倒

勞動部部長何佩珊30日就任滿百餘日，她透過新聞稿表示，「政府在，勞保不會倒」。為落實總統政見，勞動部明年已續編1,200...

讓更多屆退勞工續留職場 勞動部宣布採三級制放寬補助

為提升中高齡者及高齡者勞動參與，並紓解產業缺工壓力，勞動部鼓勵企業留任屆退勞工，勞動部30日宣布放寬「繼續僱用高齡者補助...

芝加哥駐處：台灣科技實力3優勢 助台美經貿往來熱絡

台美經貿往來熱絡，駐芝加哥辦事處長類延峰表示，美國中西部各州過去爭取台灣經貿合作時，確實受中共議題的壓力影響，但他認為，...

郭智輝出席台日科技對話 助台廠解決投資障礙

經濟部長郭智輝今天表示，為協助業者海外布局，政府將規劃相關措施協助業者解決投資障礙，並發揮產業群聚效益，也期待跨國合作解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。