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台電預估9月用電逐步降低 安排機組檢修因應空污季

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關9月供電狀況，台電30日表示，9月為夏秋季節轉換時期，台電參考氣象資料及歷史負載紀錄，預估用電將逐步降低。此外，為因應空污季（10月起至隔年3月）來臨，台電提前進行準備，將視電力供需狀況，適時安排燃氣機組進行短期檢修，以應對空污季時燃煤機組降載或停機，兼顧穩定供電與環境保護。

台電表示，以需求面而言，7月23日瞬時尖峰負載創下4,142萬瓩新高，8月尖峰負載多半落在4,000萬瓩以下，未來隨夏月用電尖峰已過，估計9月用電負載將隨氣溫逐漸下降。以供給面而言，新增機組部分，民營豐德電廠3號機（110萬瓩）近期已滿載試運轉測試；機組除役部分，麥寮2號機（60萬瓩）將於9月8日合約屆期除役。

台電進一步說明，9月整體供電能力預估日尖峰最大可達4,588萬瓩，大於預測最高負載3,976萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達3,937萬瓩，大於預測最高負載3,600萬瓩。台電預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰備轉容量率保持7%。

台電並指出，近年在政府與民間積極推動下，再生能源持續成長，8月21日風光合計發電量更達1,085萬瓩，創下歷史新高。在再生能源逐漸成為供電要角，加上用電負載逐步降低的情況下，可增加機組檢修的餘裕，台電將隨時視供電及負載情況，安排燃氣機組短期檢修，因應空污季燃煤機組降載停機。

供電 台電

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