讓更多屆退勞工續留職場 勞動部宣布採三級制放寬補助

為提升中高齡者及高齡者勞動參與，並紓解產業缺工壓力，勞動部鼓勵企業留任屆退勞工，勞動部30日宣布放寬「繼續僱用高齡者補助計畫」補助門檻，部分行業的高齡者留用比率最低只要20%，就可領最高新台幣25萬8,000元補助。

鼓勵雇主留用屆齡65歲的勞工，勞動部從民國110年開始推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，雇主僱用屆齡65歲勞工達30%，並符合計畫規定就可申請補助，執行至今已幫助超過6,000名高齡者繼續工作。

為了讓更多高齡者續留職場，勞動部30日發布新聞稿宣布，將鬆綁放寬「繼續僱用高齡者補助計畫」可申請補助的高齡者進用比率，將從單一比率調整為三級制，也就是除現行比率30%外，增列25%及20%二個級距，今年申請日期也延長至12月31日止。

其中，電力及燃氣供應業等三行業調降為20%；機械設備製造業等13個製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等九個行業調降為25%；其餘行業維持30%。

勞動部官員指出，從單一比率調整為三級制主要考量各行業人力需求以及高齡者留用狀況不同，因此給予分級，其中調降最多比率的電力及燃氣供應業、農林漁牧業及出版影音及資通訊業等三行業就是因職缺率較高，且留用中高齡的比率不高，因此調降至20%就可以領補助。

勞動部表示，本計畫自9月1日起於各地公立就業服務機構受理2025年補助計畫申請，事業單位如有留用49年次（1月1日至12月31日期間出生）的員工，達一定比率及期間，並符合計畫規定者，即可申請補助，且留用越久補助越多，最多補助18個月計25萬8,000元，歡迎事業單位踴躍申請。