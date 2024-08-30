六年撥補3870億元、基金水位破兆 勞長：政府在勞保不會倒

勞動部部長何佩珊30日就任滿百餘日，她透過新聞稿表示，「政府在，勞保不會倒」。為落實總統政見，勞動部明年已續編1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算300億元，總計六年撥補預算金額達3,870億元。

何佩珊還提到，近年政府在撥補及搭配多元投資運用下，勞保基金水位已成長至今年6月為1兆952億元，未來政府將持續辦理撥補，確保制度穩健運作。

在提升勞工權益方面，何佩珊說明，《最低工資法》已上路施行，由最低工資接續基本工資作為保障基層勞工基本生活政策，勞動部預定於9月4日召開「最低工資審議會」，邀集勞、資、學、政委員代表，共同討論審議，擬定首次最低工資數額，將朝調升方向邁進。

此外，為引導企業重視及提升勞工福祉，勞動部將與金融監督管理委員會合作，共同精進企業永續報告書勞權相關永續資訊揭露，強化勞工薪酬及福利措施等資訊，鼓勵企業將經營成果反映於勞工薪酬，與勞工共享經濟成長果實，落實企業社會責任。

在促進壯世代就業方面，何佩珊指出，勞動部積極推動《中高齡者及高齡者就業促進法》及各項措施，落實總統政見，公告放寬補助「繼續僱用高齡者補助計畫」之高齡者留用比率，預期明年可增加留用5,000名高齡者。現已達每年增加10萬名中高齡者及高齡者勞動力的目標，另今年5月至7月間新增開發1.1萬名勞動力。

未來將持續推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」（2023-2025年），結合部會共同推廣倡議雇主進用與支持壯世代就業。又為鼓勵延退，修正《勞動基準法》第54條，明定「強制退休之年齡，得由勞雇雙方協商延後之」，不僅可讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，亦能讓有意願繼續留在職場的高齡勞工能有與資方協商的權益。

何佩珊表示，上任後她陸續推動勞保撥補、促進就業、研議最低工資、技能培力以及擴大勞動力來源等「勞動新政101」各項措施，具體落實卓榮泰院長「行動101策略」的施政內容，期待能逐步實踐賴清德總統所提出「以人為本」的施政願景。

何佩珊強調，檢視百日的成果是另一個起點的開始，勞動部仍會繼續秉持著溫暖開放態度，成為勞工朋友最堅實的後盾。