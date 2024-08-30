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鞏固半導體供應鏈關係 經長郭智輝出席台日科技對話

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部貿易署30日表示，部長郭智輝應邀訪日，並在「台日科技對話」中強調我政府推動半導體等「五大信賴產業」的企圖心，隨著AI應用商機發酵推升伺服器及半導體晶片需求，將為深化台日經貿夥伴關係帶來機運。

郭智輝30日出席由台灣日本研究院舉辦以「經濟安全保障及台日科學技術合作的九州經驗」為題的論壇會議並發表專題演說，並順道參訪日本生技及半導體廠商，鼓勵來台投資或設立研發機構，進一步深化台日科技合作及供應鏈夥伴關係。

郭智輝還提到，為協助我業者全球布局掌握商機，經濟部刻正規劃各項作為，協助有意前往日本投資廠商解決投資障礙，並發揮產業群聚效益。

郭智輝也說明我國半導體人才培訓，期待透過跨國合作解決人才短缺等問題，並強化雙方供應鏈韌性。

應邀出席論壇的日本自民黨「半導體戰略推進議員聯盟」會長甘利明眾議員在論壇中強調經濟安全及確保關鍵物資供應的重要性。他指出，半導體是關鍵基礎設施最重要的零組件，也是全球最大的咽喉點（choke point），控制半導體就能控制全世界。「吾人應確保半導體等零組件應來自志同道合國家」。台日分享自由、民主等價值，期待台日深化夥伴關係。

此外，為推動賴總統揭示的「健康台灣」國家願景，郭智輝也利用此次訪日之行拜會再生醫療、外泌體及幹細胞領域的日本領導廠商，鼓勵生技業相關日商強化對台投資及技研合作。另外推動「五大信賴產業」，郭智輝亦拜會日本半導體供應鏈大廠，鼓勵擴大在台投資，深化台日半導體產業合作。

經濟部表示，日本是我第三大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣則是日本第四大貿易夥伴。2023年雙邊貿易總額為757.69億美元。2023年，我對日本投資件數為45件，金額為2.14億美元；日本對我投資216件，金額為6.2億美元。

半導體 日本 經濟部 郭智輝

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