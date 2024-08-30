芝加哥駐處：台灣科技實力3優勢 助台美經貿往來熱絡

台美經貿往來熱絡，駐芝加哥辦事處長類延峰表示，美國中西部各州過去爭取台灣經貿合作時，確實受中共議題的壓力影響，但他認為，全球供應鏈轉移、台美官方積極交流、台灣高科技實力強等優勢助攻下，過往政治疑慮已降低。

長榮航空與三麗鷗公司推出彩繪機，於28日從台北出發抵達芝加哥，駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰出席活動。針對台美經貿往來日趨熱絡，類延峰接受中央社記者訪問表示，去年台商投資美國成長790%，主要受惠台積電在鳳凰城投資建廠，2021年至2023年台美貿易雙邊貿易量也成長50%。

類延峰表示，美國中西部各州過去與台灣合作經貿合作時，部分確實有受中共議題與壓力影響的情況，會對與台灣合作感到遲疑，但隨台灣高科技實力成長及台灣與中西部關係提升，相關疑慮逐漸消去。

美國中西部是全美製造業心臟，也是金融、期貨和商品交易中心，芝加哥位於伊利諾州的東北部，是中西部最大的國際性都會。類延峰表示，2022年台灣對伊利諾州出口產值約20億美元，主要是電子、電腦產品。

投資美國中西部的台商包括在伊利諾州投資的長榮航空、中華航空、聯強、上銀科技等，還有去年底才投資的全球第3大口腔用品業者舒美實業等，整體而言近幾年投資持續成長；在密西根州設廠的台商，包括面板大廠友達等，組裝廠富士康也在俄亥俄州設立電動車基地，老牌子的建大輪胎在此投資已久，目前全美有90%的高爾夫球車輪胎都是建大輪胎提供。

分析台美經貿熱絡主因，類延峰表示，中美貿易戰後，全球供應鏈轉移，台商到美國設廠可就近供應貼近客戶與瞄準美國市場，以節省關稅，是造就台美經貿投資熱絡的主因之一。

第2，近年台美官方交流相當熱絡，密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）及印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）均陸續訪台，明尼蘇達州、俄亥俄州、密西根州等，也陸續成立駐台辦事處，推進教育、經貿合作，對於台美企業投資合作，起到很大帶頭作用。另外，駐處透過邀請文訪團、辦理美食展、芝加哥地鐵彩繪列車及台灣電影展等，以「總合外交」方式推廣宣傳台灣，增進美國中西部對台灣的認識。

他舉例，近來密州和印州政府分別與台灣簽署合作瞭解備忘錄（MOU），同意在半導體等產業加強合作；芝加哥市議會及中西部7州議會也都與駐芝加哥辦事處合作成立「友台連線」，進一步發展雙邊關係，持續友善經貿條件。

第3，台灣因台積電晶片、AI等議題聲名大噪，他表示，美國期望能與台灣的高科技相互整合連結，並將創新商品化，近來美國中西部名校與台灣頂尖大學的學術、產學合作及夥伴關係也逐步建立。另外，台灣近年來積極與美國協商避免雙重課稅，盼為台美雙方企業提供更多的利基，但這項包裹法案因大選議題暫時卡關，希望選後能有望繼續推動。

副總統蕭美琴先前曾指出，美國前十大貿易夥伴之中，只剩台灣還沒有避免雙重課稅協議，因此台企在美國繳的稅遠高於其他外國投資者。類延峰表示，希望相關法案能促進更多台美商雙向投資。