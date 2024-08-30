數發部不只要打詐 未來還要打擊假訊息

數位發展部30日指出，政府與平台業者的聯防將可大幅提升打詐力度，數發部將持續與Google、LINE、Meta合作，致力打擊網路詐騙。此外，數發部次長林宜敬也提到，現在數發部主要重點工作將聚焦在打詐，未來也會延伸至打假，將會與NGO合作成立「假訊息委員會」，審查假訊息，並建置下架假訊息機制。

林宜敬指出，數發部積極推動「數位發展三支箭」政策，其中首支箭便是針對數位經濟產業的防詐工作，也是建構數位信任體系最為關鍵的一環。今年7月底通過的「詐欺犯罪危害防制條例」將賦予網路廣告平台業者防詐義務，未來數發部將與業者透過公私協力機制，強化網路詐騙廣告的下架機制，以確實保障民眾的財產安全，建構安心的數位生活環境。

數發部指出，開發出來的數位防詐工具「網路詐騙通報查詢網」，目前正進行內部封閉測試中，未來將提供民眾通報詐騙網址的服務，從源頭降低民眾的受詐風險。對於平台上許多盜用名人肖像的詐騙內容，數發部於5月下旬啟用「公眾人物反詐通報專用郵箱」，目前已與44位名人建立通報管道，並且部分名人回饋表示偽冒情形已有初步獲得控制；未來「數發部網路詐騙通報查詢網」將整合「公眾人物反詐通報專用郵箱」，同步邀請名人參與系統測試，後續將蒐集使用者意見並持續精進系統功能。

平台業者Google、LINE、Meta三大平台皆表示會全力支持政府打擊詐騙，並且詐騙已是全台灣、平台與數位經濟產業共同面臨的最大挑戰，公私協力合作可以更有效地改善網路環境安全。平台業者將持續與數發部、刑事警察局、金融監督管理委員會及各政府機關密切合作，共同應對防制網路詐騙。

除了打詐，林宜敬也點出未來數發部的重要任務，「打擊假訊息」，是數發部下一階段會處理的事項，畢竟打擊假訊息的會相對於打詐相對複雜，無法一刀切，但無論如何數發部也必須要面對，因此在未來打詐工作倒打一定階段後，將會著手開始進行打假工作。

林宜敬說，假訊息並不適宜由政府來主觀判斷，畢竟涉及人民的言論自由，目前規劃將由政府建制一些機制跟平台架構，然後交由NGO或民間單位來判斷真假訊息，當然這些判別機構也必須要有足夠的公信力，因此未來也必須要建置相關的機制，未來數發部也會努力朝打假方向發展。

至於修法或新法的機制，林宜敬也強調，假訊息的相關機制還是需要透過跨部會的協作，並非數發部單一機關就能解決，不排除未來也會朝立法方向前進，數發部在這之中也會提供技術相關的協助，未來就是要利用AI對抗AI詐騙的方式，科技對抗科技詐騙，像是社群平台上的假訊息也需要透過社群平台的機制對抗。