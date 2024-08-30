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郭智輝出席台日科技對話 助台廠解決投資障礙

中央社／ 台北30日電
經濟部長郭智輝（中）30日出席台日科技對話，期待透過跨國合作解決人才短缺等問題，並強化台日雙方供應鏈韌性。（經濟部提供）中央社
經濟部長郭智輝（中）30日出席台日科技對話，期待透過跨國合作解決人才短缺等問題，並強化台日雙方供應鏈韌性。（經濟部提供）中央社

經濟部長郭智輝今天表示，為協助業者海外布局，政府將規劃相關措施協助業者解決投資障礙，並發揮產業群聚效益，也期待跨國合作解決人才短缺。

台灣日本研究院今天舉辦論壇會議，論壇以「經濟安全保障及台日科學技術合作的九州經驗」為題，郭智輝受邀出席並發表專題演說。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，部長郭智輝在「台日科技對話」中強調政府推動半導體等「五大信賴產業」的企圖心，隨著AI應用商機發酵推升伺服器及半導體晶片需求，將為深化台日經貿夥伴關係帶來機運。

為協助業者全球布局，郭智輝表示，經濟部規劃各項作為，協助有意前往日本投資廠商解決投資障礙，並發揮產業群聚效益。

半導體人才方面，郭智輝表示，期待透過跨國合作解決人才短缺等問題，並強化雙方供應鏈韌性。

自民黨半導體戰略推進委員聯盟會長甘利明也應邀出席論壇，他指出，半導體是關鍵基礎設施最重要的零組件，也是全球最大的咽喉點（choke point），控制半導體就能控制全世界，應確保半導體等零組件應來自志同道合國家。台日分享自由、民主等價值，期待台日深化夥伴關係。

為推動總統賴清德揭示的「健康台灣」國家願景，郭智輝訪日行程拜會再生醫療、外泌體及幹細胞領域的日本領導廠商，鼓勵生技業相關日商強化對台投資及技研合作。此外，郭智輝也拜會日本半導體供應鏈大廠，鼓勵擴大在台投資，深化台日半導體產業合作。

貿易署表示，日本是台灣第3大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣則是日本第4大貿易夥伴。2023年雙邊貿易總額為757.69億美元；2023年台對日投資件數為45件，投資額為2.14億美元，日對台投資216件，金額為6.2億美元。

半導體 日本

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