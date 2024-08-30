各產業復甦力道不同調 台經院7月製造業景氣燈號連四綠

台經院30日發布7月製造業景氣燈號，在個別產業復甦力道仍存在不同調的情形下，7月製造業景氣信號值為13.46分，較6月修正後的14.97分減少0.51分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

台經院提醒，接下來美國可能於9月降息、大陸內需市場低迷，以及AI成長力道能否延續，皆為未來觀察的重點。

台經院表示，觀察近期製造業相關經濟數據，其中資訊電子業表現相對強勁，部分傳統產業如紡織、塑橡膠製品等外銷接單與生產指數年增率轉強，但基本金屬及汽車等出口及生產指數年增率轉差。

外銷訂單則因科技新品上市前備貨需求增加，年增率較6月為佳，推升需求面指標表現，然凱米颱風導致工作天數減少，進出口及生產指數年增率皆較6月數值縮小，影響原物料投入指標表現。在股市方面，因美國科技股財報不如金融市場預期致美股重挫，台股亦因外資賣壓湧現出現回檔整理，加上製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比明顯轉差，衝擊經營環境面指標表現。

就細部產業來看，台經院表示，在紡織業方面，出口因部分紡織品受到ECFA中止清單影響，年增率出現由正轉負，但下游成衣業廠產線稼動率依舊滿載及新台幣匯率貶值，推升需求面指標，生產指數年增率亦呈雙位數成長，推升原物料投入面指標表現，故7月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，人工智慧、雲端產業需求強勁，加上國際品牌新機備貨增加，帶動行動裝置鏡頭、半導體檢測設備及其零件等生產擴張，出口、外銷訂單等亦維持正成長，故7月該產業景氣燈號為連續第三個月出現代表揚升的黃紅燈。

關於接下來的國際經濟情勢，台經院研判，歐美國家自6月起分別啟動降息及放緩縮表，美國亦可能於9月降息，此將有助於減輕廠商資金壓力。對台灣而言，美國已取代大陸成為我國最大出口市場，今年底美國總統大選結果不僅會影響全球政經情勢的發展，也攸關美中台間的貿易發展，尤其川普上任若對進口品加徵關稅，可能衝擊全球消費需求，進而影響我國製造業出口表現。