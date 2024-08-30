大學生經濟壓力大！ 九成八曾半工半讀、四成五揹學貸

即將開學了，只是處於通膨時代，生活開銷持續增加，大學生為了分擔家計，開始忙著尋找打工、家教機會。根據yes123求職網30日發布的調查顯示，有高達九成八的大學生表示，曾經「半工半讀過」，而平均月收入則落在21,310元；不過其中也有10.4%透露，一個月僅賺到「一萬塊(含)以下」。

只是對於「半工半讀」所賺到的錢，學生「不滿意」的比例，仍然高達73.4%；等於「滿意」的比例，只有26.6%。

即使有超過九成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過本次調查也發現，合計有68.4%的人指出，其實所賺到的錢依舊「不夠用」、「入不敷出」，其中又分成：46.5%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；21.9%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。

代表其餘31.6%算是「夠用」的，而且還分成下列這三種狀況：其中20.1%為「剛剛好夠用，不缺錢但也沒有存錢」；8.8%為「還有剩，可以自己存錢」；以及2.7%為「還有剩，甚至可以補貼家用」。

整體而言，在這群打工家教族當中，又有四成五透露，目前「有揹負」就學(助學)貸款，而且平均負擔金額，更高達34.8萬元。

對於這些財務壓力更大的「學貸族」，他們估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.9年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有14.1%認為，要花「十年(含)以上」。同時換算下來，等出社會以後，每個月約略要還4,915元，將近5,000元。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，顯見有越來越多大學生，必須為了家庭經濟狀況，過著「半工半讀」的生活，特別是碰上「通膨時代」，以及低度經濟成長的大環境。

楊宗斌更憂心指出，大專打工族若想兼顧功課，不但有難度，特別是屬於弱勢家庭的學生，甚至可能被迫考慮休學，暫時放下學業，先投入職場來分擔家計，同時大部分可能選擇「非典型就業」模式，一次要兼任好幾份工作。

上述「開學打工與家教計畫調查」，是由yes123求職網於2024年8月14日到8月27日，以網路問卷進行抽樣，調查大專學生會員，有效問卷共1,233份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。