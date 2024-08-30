批曾文生挑起南北戰爭 環團：四接不是台電遮羞布

台電董事長曾文生日前指出，數據中心申請用電量五ＭＷ以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電，引發討論。環團批評，曾文生說法根本是帶風向引發「南北戰爭」，北部電網真正的問題在於北西與北東區域間電網的融通上限，而非拚命蓋火力電廠。

環保團體昨天舉辦「四接不是缺電萬靈丹、電網韌性立即總檢討」記者會，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，經濟部以「北部缺電」為由，限制桃園以北供電，但是經濟部文宣中的北部包含新竹縣、新竹市及連江縣，而去年新竹縣市用電共二一○點二九億度，發電約二二點六一億度，差額一八七點六八億度，接近經濟部所謂北部電力缺口一八一億度，北北基宜桃電力供需平衡，與用電量高但發電量少的新竹縣市合併計算後才變缺電，如今卻利用併入新竹縣市計算後的缺口來強推四接。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，當初犧牲藻礁開發大潭三接時，經濟部宣稱是為了協和除役和北北基桃近一千萬人用電需求，結果協和今年底即將除役，為開發協和四接，竟將北部切割為北西和北東兩塊，甚至改口稱大潭新增電力送不到北東，所以需要再蓋協和四接，這種無賴的做法讓人無法認同。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，四接幾乎已成台電高層的遮羞布，北部電網的火力發電就算協和電廠今年底除役後，仍高於中部與南部。

他說，北部電網真正應該解決的是北西與北東區域間電網融通上限問題，而不是用電力開發的舊思維，拚命蓋火力電廠遮掩問題，甚至主動挑起區域矛盾來遮掩長期以來的發展失衡，繼續對弱勢區域軟土深掘。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，藍綠執政時遇到電力管理問題，總稱台灣不缺電，碰上國營企業需開發利益，就開始大喊缺電，呼籲經濟部與台電不要為政策缺失或為圖利國營企業，大肆販售缺電恐懼，應立即檢討電網效率改善與開倒車多年的能源轉型政策。

環境權保障基金會研究員林彥廷指出，若考慮二○五○年淨零排放與電力去碳化的時程，這些燃氣機組最晚到二○三五年，就可能因為減碳壓力必須大幅度減少發電，經濟部及台電應審慎考慮四接與協和電廠的必要性，避免增加台電的閒置資產及造成碳鎖定。