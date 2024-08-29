醫界聯盟基金會執行長林世嘉：CDMO是實現再生醫療商業化解方

財團法人台灣醫界聯盟基金會29日與經濟部產業發展署、財團法人生物技術開發中心、資誠聯合會計師事務所共同舉辦「CDMO領航再生醫療前進產業化發展」論壇，強調台灣業界應凝聚力量，並善用美國對中國大陸企業制裁產生的產業缺口，積極搶占全球CDMO市場。

醫界聯盟基金會執行長林世嘉分享參訪韓國CDMO巨頭三星生醫之經驗時指出，CDMO是實現再生醫療商業化的解方，能幫助產品從實驗室順利轉向臨床應用，避開研發中的「死亡之谷」。三星生醫憑藉全球認證的「品質」、快速升級的「速度」及不斷擴大的「產能」優勢，成功打入歐美市場。林世嘉強調，台灣應發揮自身基於半導體產業的製程技術優勢和經濟實惠與高品質的臨床醫療，提升CDMO能力以迎接全球趨勢。

生技中心產業發展處處長劉韋博表示，過去五年CDMO市場規模翻倍增長，未來預計成長率將超過20%，但是全球前五大CDMO廠商僅占全球市場的15%至20%，再加上美國近期推出的《生物安全法案》對中國大陸企業的制裁，這些都為台灣CDMO業者搶占全球再生醫療市場提供了絕佳機遇。

經濟部產業發展署民生化工組科長林育諄表示，再生醫療產業預計到2027年將超過220億美元，市場快速成長。CDMO在此領域扮演關鍵角色，透過提升製程技術來降低風險、提高品質，加速產品上市。經濟部推動的法規和獎勵政策，以及今年通過的「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」，將進一步促進台灣再生醫療產品的產業化進程。