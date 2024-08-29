使用權宅何時推出？內政部長劉世芳：尚在研議中

針對使用權宅何時推出，內政部長劉世芳今天表示，政策目前尚未定案，使用權宅涉及3個部分，包括土地跟房子是國家的，其次是使用年限，最後是對象，是高齡單身者、家庭，還是年輕人，政策比較明確後才會推出。

內政部今天下午舉行部務會議，會後並舉行記者會，對於媒體詢問有關使用權宅議題時做上述表示。

劉世芳表示，使用權宅當是一個很多主張居住正義NGO在倡議，台灣跟其他國家不一樣，台灣人比較希望擁有住宅，若貿然推出會有不同正負面的看法。

她說，使用權宅，第一是土地跟房子是國家的，不是使用權的人擁有。其次，使用的時間，究竟是10年、20年等，都需要考慮。最後是對象，是年輕人或老年人，是單身或家庭，或是高齡的單身者，政策比較明確後才會推出來。

內政部次長董建宏今天指出，使用權宅在台灣是一個比較新的名詞和概念，需要跟各界好好溝通討論，把政策做比較好的規劃，目前還在研議當中，尚未定案。

劉世芳說，內政部會考慮先以試辦方向進行，隨著社宅興建量慢慢增加，到年底約有10萬戶出來，且社宅的評價也不錯，推出使用權宅必須要有一塊完整的試辦基地，希望會在人口密集的都會區，至於在北三都的哪裡，要再想想看。使用權宅與擁有地上權、擁有土地所有權，或擁有房子的人，這之間如何去做區分，內政部正在討論中，還沒有定案。