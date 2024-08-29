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業者宣稱「徵收碳費推升房價」 劉世芳：尚未開徵 勿藉碳費議題哄抬

中央社／ 台北29日電
有媒體報導指出，不動產相關業者宣稱碳費徵收可能會推升房價5%至10%，內政部長劉世芳今天表示，目前沒有開徵碳費，盼業者不要哄抬。圖／聯合報系資料照片
有媒體報導指出，不動產相關業者宣稱碳費徵收可能會推升房價5%至10%，內政部長劉世芳今天表示，目前沒有開徵碳費，盼業者不要哄抬。圖／聯合報系資料照片

有媒體報導指出，不動產相關業者宣稱碳費徵收可能會推升房價5%至10%，內政部劉世芳今天表示，目前沒有開徵碳費，盼業者不要哄抬。

內政部今天下午舉行部務會議會後記者會，針對媒體詢問做上述表示。

劉世芳說，政府興建社會住宅是朝綠建築、智慧建築，及淨零碳排方向進行，沒有增加碳的量。內政部次長董建宏也表示，內政部第一時間跟業者溝通時就說，如果有水泥廠商、鋼鐵廠商漲價，內政部就請公平會去查，業者坦言沒有媒體報導的情形。

內政部今天發出新聞稿表示，碳費尚未徵收，環境部仍在進行溝通及評估作業，且碳費徵收對象並不包含營造業及不動產業，坊間有關綠色通膨的說法，並無科學計算基礎，呼籲業者不要以碳費徵收為由哄抬房價。

內政部指出，環境部於民國113年4月29日已預告「碳費收費辦法」草案，目前環境部規劃碳費徵收對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量之電力業及製造業。與建築成本較為相關的製造業為鋼鐵業及水泥業。因此，有關建築成本包括土地成本、人工成本、規劃設計成本、原物料成本及機具成本等，徵收碳費將造成房價大漲的說法，顯非事實。

內政部指出，為提供業界正確的碳費認知，並強化產業溝通，建築研究所已會同環境部於6月7日、11日及14日，分別於台北、台中、高雄舉辦三場「低碳建築政策交流座談會」，邀集不動產開發公會、建築師公會、土木技師公會、營造公會等公協會團體溝通，並預定於9月2日於中興大學舉辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，持續與各界進行對話與溝通。

內政部表示，碳費尚未徵收，費率也還在審議階段，呼籲建築相關原物料廠商切勿藉由碳費議題，惡意炒作上游原物料價格。

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