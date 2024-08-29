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淨零減碳抬頭！我綠色商標「這四公司」是註冊大戶

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部智慧財產局29日發布2024年「我國綠商標產業布局分析」。(本報資料照片)
經濟部智慧財產局29日發布2024年「我國綠商標產業布局分析」。(本報資料照片)

經濟部智慧財產局29日發布2024年「我國綠商標產業布局分析」。隨著淨零意識抬頭，統一公司（1216）、蘋果公司、阿里巴巴集團、任天堂為綠商標申請大戶，其中統一蟬聯綠商標申請冠軍。

智慧局表示，產業對減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，申請人逐漸意識到綠商標的重要性，因此商標註冊申請案持續成長。報告指出，近10年來台灣綠商標占所有商標申請總量的比例約14.49%，其中2014至2016年平均約為13%，2017至2020年平均約為15.31%，2021至2023年平均約為14.64%。

智慧局表示，所謂「綠商標」是針對商標申請案所指定使用於尼斯分類的各類商品或服務名稱加以分析，該商品或服務中，只要包含至少一個綠色商品或服務就可視為綠商標，並歸納為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」等9大類別群組。

其中，綠色商標申請前三大類依序是節約能源、污染控制、能源產品，其總量占綠商標申請量近8成，可見產業商標布局以這3大領域為核心。

智慧局表示，按9大群組各大類前三大申請人排行，包括統一公司、美國蘋果公司、開曼群島商阿里巴巴集團控股、及日商任天堂，多次於排行榜中重複出現，堪稱綠商標申請的大戶。其中能源產品、節約能源、廢棄物管理3大領域的前2名均由統一公司、蘋果公司囊括，統一公司更是蟬聯綠商標申請的冠軍寶座。

商標 經濟部 綠能

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